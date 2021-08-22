Satıştan komisyon alacak! Türk şirket Hintli ortakla dünyaya İHA satacak

Zyrone Dynamics, bu doğrultuda 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirketin Kurucu Ortağı Murat Kanber, şirket olarak kendilerini “İHA üreticisi” olarak konumlandırdıklarını söyledi. Murat Kanber, imzalanan sözleşme kapsamında şirketin yüzde 30’unu 3,5 milyon değerleme ile DCM Shriram Industries’e verdiklerini bildirdi. Kanber, ayrıca satılan her İHA için de komisyon alacaklarını ve DCM Shriram Industries’in uluslararası pazarlama tarafındaki gücünden yararlanacaklarını belirtti.