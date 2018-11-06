Satışlara e-ihale dopingi

Ekonomi Servisi

Hükümetin 2014’te devreye aldığı e-ihale uygulamasına ilgi yoğun. Katılımcılığı ve rekabetçiliği teşvik eden uygulama, gümrükten satış sistemini etkin kıldığı gibi devletin gelirlerini önemli miktarda arttırıyor. Tüm tasfiye müdürlükleri e-ihale.gov.tr kanalı ile açık arttırmalara girişleri kolaylaştırıyor, mekânsal engelleri ortadan kaldırıyor. Bu sayede ihaleler rağbet görüyor, satışa sunulan ürünlerin yüzde 80-85’i ilk ihalede alıcı buluyor.

Açık arttırmaya cep’ten katılım

100 bini aşkın üyesi bulunan e-ihale sistemine Android ve IOS tabanlı akıllı telefon ile tabletlerden katılmak mümkün. Katılımcıların reşit olmaları, muhammen bedelin yüzde 10’unu yatırmaları yeterli. Şeffaflığın esas olduğu ihalelere Ticaret Bakanlığı çalışanları ve birinci dereceden yakınları giremiyor. E-ihale etaplarında üyelik formu, satış şartnamesi, sözleşme, karar, tutanak, taahhütname, rapor gibi bilgi ya da belgelerden yararlanılıyor. Bu bilgi ya da belgeler Ticaret Bakanlığı’nın ve Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitelerinde yayınlanıyor.

Kaçakçılıkla mücadele

Sanal ortamdan kaçakçılıkla mücadelede kapsamında yakalanan ürünlere, Türkiye’ye yasal yollarla getirilen fakat gümrük mevzuatına uygun olmadığı için tasfiye kapsamına alınan eşyalara müşteri aranıyor. Bu ürünlerin başında otomobil, motosiklet, mobilya, cep telefonu, ekran kartı bulunuyor. Kol saati, el çantası, eldiven, çakmak, şemsiye, şapka, toka ve tespih için bile teklif alınıyor.

Ödeme peşin

İhale bedelinin açık arttırmanın tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde ödenmesi gerekiyor. Alıcı, bedeli peşin olarak bankaya yatırmalı. Aksi takdirde ihale iptal ediliyor, en geç üç ay içinde tekrar açık arttırmaya çıkılıyor.

İşte yasak fiiller

Açık arttırma sürecinde hile, desise, vait, tehdit yoluna başvurmak; sahte belge veya teminat kullanmak, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, idareye zarar verici faaliyetlerde bulunmak yasak eylemlerden sayılıyor. Bu eylemlerde bulunanlar bir sene süre ile açık arttırmalara dahil olamıyor.

Hedef ayda 600 araba satmak

E-ihale ile ayda 500-600 arabanın satılmasını öngörülüyor. Son ihalede 2,5 milyon lira bedelle 37 taşıtın satışı yapıldı.