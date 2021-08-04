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Otomotiv Satışlar vites küçülttü
Otomotiv

Satışlar vites küçülttü

Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45.3 daralırken yalnızca otomobil satışları yüzde 47.7 ve hafif ticari araç satışları yüzde 35.8 azaldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 22:06:00 -
Satışlar vites küçülttü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın temmuz ayında geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 45,3 daralarak 47 bin 849 oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ocak-temmuz dönemi ve temmuz ayına ilişkin “Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu”nu yayımladı.

47 bin otomobil satıldı

Rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılı ocaktemmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artarak 442 bin 550 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları, yüzde 27 yükselişle 346 bin 636 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 40,1 artarak 95 bin 914’e ulaştı. Yalnızca bu temmuz ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 daralarak 47 bin 849 oldu. Temmuzda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 azalışla 36 bin 311 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 35,8 azalarak 11 bin 538 olarak belirlendi.

Segment bazında satışlar

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,2, otomobil pazarı 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,8 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 23,2 küçüldü. Bu yılın ocak-temmuz döneminde, segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 85,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 191 bin 554 adetle yüzde 55, B segmenti otomobiller 102 bin 485 adetle yüzde 29,6 pay aldı. SEDAN YİNE İLK SIRADA YER ALDI Otomobil pazarı gövde tiplerine göre bakıldığında ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller yüzde 41 payla yine seda otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,5 payla SUV ve yüzde 22,4 payla da hatchback otomobiller takip etti.

Benzinli ve otomatik tercihi devam etti

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti. Ocak-temmuz döneminde, benzinli otomobil satışları 226 bin 692 ile pazardan yüzde 65,4 pay alırken, dizel otomobil satışları 74 bin 2 ile yüzde 21,3, hibrit otomobil satışları 28 bin 421’le yüzde 8,2 pay ve otogazlı otomobil satışları da 16 bin 502 ile yüzde 4,8 pay aldı. Bu dönemde 1.019 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

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