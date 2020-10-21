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Aktüel Satışa çıkardığı ürünlerin parasını almasına rağmen ürünü yollamadığı iddia edilen kişi yakalandı
Aktüel

Satışa çıkardığı ürünlerin parasını almasına rağmen ürünü yollamadığı iddia edilen kişi yakalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ'da yakalanan zanlının, 2014 yılından bu yana alışveriş siteleri üzerinden birçok kişiden yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:07:40 -
Satışa çıkardığı ürünlerin parasını almasına rağmen ürünü yollamadığı iddia edilen kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Alışveriş sitelerinden satışını yapmasına rağmen ürünleri vatandaşlara göndermemek suretiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlenen ve 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı operasyonla yakalandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri alışveriş siteleri üzerinden vatandaşların dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler alışveriş sitelerine cep telefonu, bisiklet, otomobil, elektronik eşyaların resimlerini yükleyerek satışa çıkarıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen zanlının Ç.Ç. (25) olduğunu tespit etti.

- Çerkezköy'de yakalandı

Zanlının Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde olduğu belirleyen ekipler operasyon düzenledi.

Ekipleri fark eden Ç.Ç. ile polisler arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri zanlıyı durdurmak için zaman zaman havaya uyarı ateşi açtı. Kovalamaca sonucu yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlının 85 ayrı suçtan aranma kaydı ile 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Ç.Ç'nin 2014 yılından bu yana alışveriş siteleri üzerinden birçok kişiden yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü.



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