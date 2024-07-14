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Dünya Satışa çıkan tişörtlere dikkat! Trump'a suikasti paraya çevirdiler
Dünya

Satışa çıkan tişörtlere dikkat! Trump'a suikasti paraya çevirdiler

Yeniakit Publisher
2024-07-14 13:18:00 - 2024-07-14 13:21:34
Satışa çıkan tişörtlere dikkat! Trump'a suikasti paraya çevirdiler

ABD eski başkanı Donald Trump'a suikast girişimi bütün dünyada yankı uyandırıken, saldırının üzerinden bir gün bile geçmeden suikast anının fotoğrafının basılı olduğu tişörtler satışa sunuldu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında düzenlenen suikastin üzerinden henüz bir gün bile geçmeden, suikast anı fotoğraf baskısının yer aldığı tişörtler satışa çıktı.

Ünlü içerik üreticileri Hodge Twins, X (eski adıyla Twitter) hesabından, "Bu tişörtten elde edilen gelirin tamamı Trump'ın kampanyasına gidecek" yazılı tişört fotoğrafları paylaştı.

X'teki bir diğer paylaşımda ise aynı görselin bulunduğu tişörtün mağazalarda çoktan yerini aldığı belirtildi.


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TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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