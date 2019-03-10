Satılık yarım araba Facebook'tan paylaşıldı Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, arkası kesilerek ayrılan bir otomobil satışa çıkarıldı.

Sosyal paylaşım sitesi 'facebook' üzerinden bir ilan veren kullanıcı, ortadan ikiye ayrılmış 'Şahin' marka otomobilin yarısını 9 bin liradan satışa çıkardı. Satıcı, otomobilin yarısının 3 kişi tarafından rahatlıkla kullanabildiğine dikkat çekerken, bazı kullanıcılar 'O arabanın tamamını 7 bin liraya veriyorlar' yorumları yaptı. Yarım araba ilanı büyük ilgi gördü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.