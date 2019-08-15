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Satılan araçlar neden yeniden ihaleye çıkıyor? Kamu ihaleleri nereden takip edilir?

Kamu ihaleleri 2019, kamu ihaleleri nereden takip edilir? Kamu ihaleleri, Hangi kurum ihale yapıyor? İhaleye nasıl katılırım? İhale e sorgulama nasıl yapılır? Elektronik ihale teminatı ne kadar? Satılan araçlar neden yeniden ihaleye çıkıyor? İhale başlangıcı, ihale bitişi, ihale durumu, ihale yapılacak il, e ihale, ihale usulü, ihale devlet kurumları hangileri? soruları ihaleye katılan ya da katılacaklar tarafından sıkça sorulan soruların başında gelmekte.

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:09
Satılan araçlar neden yeniden ihaleye çıkıyor? Kamu ihaleleri nereden takip edilir?

Kamu ihaleleri 2019, kamu ihaleleri nereden takip edilir? Kamu ihaleleri, Hangi kurum ihale yapıyor? İhaleye nasıl katılırım? İhale e sorgulama nasıl yapılır? Elektronik ihale teminatı ne kadar? Satılan araçlar neden yeniden ihaleye çıkıyor? İhale başlangıcı, ihale bitişi, ihale durumu, ihale yapılacak il, e ihale, ihale usulü, ihale devlet kurumları hangileri? soruları ihaleye katılan ya da katılacaklar tarafından sıkça sorulan soruların başında gelmekte.

Sonuçlanan ihaleler listesinde "teklif kabul edildi" statüsünde listelenen ihaleler verilen en yüksek teklifin işletme müdürlükleri tarafından kabul edildiği ihalelerdir. Bu aşamada sadece üyenin teklifi kabul edilmiş bulunmakta satış bedelinin yatırılması, aracın teslim edilmesi gibi aşamalar tamamlanmamış durumdadır. İhalelerin ileriki aşamasında ihaleyi kazanan kişinin verilen sürede satış bedelini yatırmaması ya da aracı teslim almaması halinde ihaleler iptal edilebilmekte ve söz konusu eşya yeniden satışa çıkarılabilmektedir.

Kamu ihaleleri için tıklayınız

İhale teminatı ne kadar sürede iade edilir?

İhale teminatımın banka hesabıma iadesini nasıl yapabilirim?

İhalesini kazandığım aracı nasıl teslim alabilirim?

İhaleyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim?

İhaleye konu eşyaya ne zamana kadar teklif verebilirim?

İhalelerde başlangıç bedeli var mıdır?

İhaleye girmek için teminat bedeli nereye yatırılır?

Elektronik ihaleye kimler katılır? e-ihaleye üye olmayanlar ihaleye katılabilir mi?

Elektronik ihaleye nasıl başvuruda bulunabilirim?

İhaleye girebilmek için gereken teminat tutarı ne kadar?

Elektronik ihaleye nasıl girilir? Elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor?

e ihale giriş nasıl yapılır? Elektronik ihalenin (e-ihale) amacı nedir?

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:09
  1. Satılan araçlar neden yeniden ihaleye çıkıyor?
  2. Kamu ihaleleri 2019
  3. kamu ihaleleri nereden takip edilir?
  4. İhale başlangıcı
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