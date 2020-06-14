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Aktüel

Sason’da iş adamları ve esnaftan karakol komutanına ziyaret

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten iş adamları ile esnaf, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 17:07:44 -
Sason’da iş adamları ve esnaftan karakol komutanına ziyaret

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten iş adamları ile esnaf, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü kapsamında Sason İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Kurnaz’ı ziyaret etti.


Sasonlu iş adamlarından Cuma Ağaya ve esnaf, Sason İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Kurnaz’ı Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında ziyaret etti. Burada konuşan iş adamı Ağaya, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ağaya, "Jandarmamız Sason’da başarılı operasyonlara imza atıyor. Jandarma yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi Sason’da da huzur ve güven ortamının oluşmasında büyük pay sahibidir" dedi.


Kurnaz ise iş adamları ve esnafa ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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