0553 313 94 23

Sason balındaki bereketli artış fiyatları düşürdü

Batman’ın Sason ilçesinde arı yetiştiricileri, yaylalarda üretilen kara kovan balında rekor artış olduğunu belirtti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:09
Sason balındaki bereketli artış fiyatları düşürdü

Batman’ın Sason ilçesinde arı yetiştiricileri, yaylalarda üretilen kara kovan balında rekor artış olduğunu belirtti.


Sason yaylalarında kara kovan olarak adlandırılan toprak ve tezek karışımından yapılan kovanlarda organik bal üretimi yapan arı yetiştiricileri, geçen yıla nazaran bal üretiminin bu yıl yüzde yüzün üzerinde olduğunu söyledi. 30 yıldır arı yetiştiriciliği ile uğraştığını belirten Suphan Bozkurt, geçen yıla nazaran kara kovan bal üretiminde yüzde yüze yakın artış olduğunu kaydetti.Bozkurt, “Geçtiğimiz yıl ilkbaharda kuraklık yaşanmıştı. Arıların tam çalışma döneminde de yağışlar meydana geldi. Dolayısıyla birçok arıcının arıları telef oldu ve bal üretimi de oldukça azalmıştı. Bu yıl yağışlar mevsimlere uygun olarak yağdı. Arıların polen toplama döneminde de yağış olmadığı için kekik ve çiçeklerdeki polen de yıkanmamış oldu. Dolayısıyla arılar polen toplamda zorluk çekmedi ve çok çalıştı. Organik bal üretimi ilçemizde yüzde yüz artmış diye bilirim. Bu artış bal fiyatlarına da yansıyacaktır. Geçen yıl kilogramı 250 liradan satılan organik balın bu yıl 180 liraya kadar düşmesi bekleniyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP’de coşkulu bayramlaşma
    1. MHP’de coşkulu bayramlaşma
    2. İstanbul’da kurban çadırları..
    3. 8 ay önce karaya oturan gemi hurdaya..
    4. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi..
    5. Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını..
    6. Ege Patoloji’ye dünya standartlarında..
    7. Bitcoin 10 bin 500 doların altına indi
    8. Bizler kardeşiz aramıza tabular..
    9. PKK'nın ilk kanlı saldırısı 35 yıldır..
    10. Körfez kurban pazarı temizlendi
    11. AK Parti Milletvekili Ali Şahin'e..
    12. Kendini 'MİT personeli' diye tanıtan..
    13. Tekirdağ'da yavru yunus ölüsü kıyıya..
    14. Kırgızistan'da Atambayev'in gözaltına..
    15. Ayhan Salman: "Yaşımız hep 18"
    16. Yalova'da depo yangını çıktı: Minibüse..
    17. İstanbul'da oynanacak Süper Kupa..
    18. Fındık harmana düştü
    19. Oyuncak kampanyasına büyük ilgi
    20. Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte..
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan