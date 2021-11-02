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Dünya Şaşkına çeviren olay! 13 yaşındaki kızın gözüne kene yapıştı
Dünya

Şaşkına çeviren olay! 13 yaşındaki kızın gözüne kene yapıştı

Tayland'da köpeğiyle oynayan 13 yaşındaki kızın gözüne yapışan kene doktorun müdahalesi sırasında gözün beyaz kısmına düştü. Üçüncü denemede kene başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 16:39:00 -
Şaşkına çeviren olay! 13 yaşındaki kızın gözüne kene yapıştı

Tayland'daki Phetchabun Kulak, Göz, Burun ve Boğaz Kliniğinden Dr. Chaichan Suebsureekul, ismi açıklanmayan 13 yaşındaki kızın gözüne giren keneyi çıkartırken, kene gözün beyaz kısmına düştü. Kızın köpeğiyle oynarken gözüne kene kaçtığı belirtildi. Gözdeki kene ancak üçüncü müdahale sonucu alınabildi.

Tayland'daki Phetchabun Kulak, Göz, Burun ve Boğaz Kliniğindeki doktorları bile şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan 13 yaşındaki kız, köpeğiyle oynadığı sırada gözüne kene kaçtı. Günlerce ağrı çeken kız, sonunda doktora başvurdu.

Kene göz kapağına yapışmış

Doktor yaptığı ilk muayenede kızın gözüne kene yapıştığını tespit etti. İlk müdahalede alınması planlanan kene, çıkarılamadı ve kızın gözünün beyaz kısmına düştü. Doktor Chaichan Suebsureekul ikinci ve üçüncü müdahaleyi gerçekleştirmek için biraz bekledi.

Doktor üçüncü denemede başarılı oldu

Kızın gözündeki kene, Doktor Chaichan Suebsureekul ancak üçüncü girişiminde çıkarılabildi. Genç kız büyük bir rahatlama yaşarken, Suebsureekul genç kızın daha da geç kalması durumunda çeşitli hastalıklara yakalanabileceği uyarısında bulundu.

 

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