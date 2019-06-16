SASKİ’den yoğun yağışa anında müdahale Sakarya şehir merkezinde kısa süre içerisinde metrekareye 25 kilogramın üzerinde yağış düştü.

Sakarya şehir merkezinde kısa süre içerisinde metrekareye 25 kilogramın üzerinde yağış düştü. SASKİ ekipleri sorun yaşanan bölgelere anında müdahalede bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir merkezinde yaşanan kısa süreli yoğun yağışın ardından ekiplerin sahada sorun yaşanan bölgelere müdahalede bulunduğunu açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, “Meteoroloji’den alınan bilgilere göre şehir merkezinde 15 dakikalık kısa süre içerisinde metrekareye 25 kilogramın üzerinde yağış düşmüştür. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımız herhangi bir sorun karşısında ALO 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden 7/24 kurumumuza ulaşabilirler” denildi.

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