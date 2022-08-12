Şaşırtan olay! ATM'den yola para saçıldı
Zonguldak’ta bir bankanın ATM'sine kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş arkasına bakmadan yoluna devam etti. ATM paraları hazneye çekemeyince geri bıraktı. Yola saçılan paraları görenler durumu ekiplere bildirdi.
Olay, Zonguldak-Çaycuma'da dün gece saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde yaşandı. İddialara göre, bir bankanın ATM’sine kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş, paraları tamamen yüklediğini zannedip ATM'den ayrıldı.
Kapasitesinden fazla olan paraları hazneye çekemeyen ATM, paraları geri bıraktı. Paralar ise ATM önüne saçıldı. Yerlere paranın saçıldığını gören vatandaşlar durumu polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ATM'den yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi.
Ayrıca olaya ilişkin tutanak tutuldu.