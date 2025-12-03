Şaşırtan manzara! İlçe merkezine indiler

Erzurum'un Tortum ve Uzundere ilçelerinde sonbaharla birlikte azalan ot ve su kaynakları, dağ keçilerini ilçe merkezine kadar getirdi.

Bölgeye renk kattı

Yavrularıyla birlikte yol kenarlarında otlayan keçiler, hem doğaseverlerin hem de sürücülerin dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla o anları kayda alan vatandaşlar, nadir görülen o anları sosyal medyada paylaştı. Dere kenarlarında yeşil alanlarda otlayan ve su ihtiyaçlarını buradan karşılayan dağ keçileri, bölgeye renk kattı. Doğal yaşamın simgesi haline gelen bu görüntüler, bölge halkı tarafından "doğanın misafirleri" olarak yorumlandı.

Uzmanlar, sonbaharın gelmesiyle birlikte yüksek kesimlerde azalan ot ve su kaynakları nedeniyle keçilerin daha alçak bölgelere indiğini belirttiler.