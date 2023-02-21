Şaşırtan görüntü! Havadan yine yağacak, bir şeyler olabilir! Deniz çamura büründü, görüntülendi

Sinop'un yüksek kesimlerinin yanı sıra kent merkezini de beyaza bürüyen kar, havaların ısınmasıyla eriyerek denize aktı. Yaşanan bu durum, sahilin bir bölümünde kirliliğe neden oldu. Görüntü karşısında vatandaşlar tarafından herkes dikkat etsin bir şeyler olabilir yorumlarında bulunuldu.

SAHİL ÇAMURLA KAPLANDI

Erfelek Karasu Çayı'ndan akan çamur deniz üzerinde metrelerce genişlikte çamurla kaplandı. Mavi görüntüsü ile bilinen sahilin böylece görüntüsü de değişti.

DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Doğasıyla görenleri hayran bırakan Karadeniz'in doğal limanı olarak geçen Sinop Akliman bölgesi sahil şeridinde denizi gören vatandaşlar, metrelerce çamurla karşılaştı. Doğal limanı kahverengiye bürüyen çamur, dron ile havadan görüntülendi.

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