Şaşırtan çıkış! İngiliz gazetesinden Yunanistan’a tokat

MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK/ANKARA



İngiltere’de yayın yapan The Telegraph gazetesi, Mora Yarımadası’nda yaşayan 40 bin Türk’ün 1821’de Yunanlılar tarafından katledildiğini yazdı.

Mora Yarımadası bugünkü Yunanistan’ın güneyinde, Ege Denizi’nde yer alıyor.



"Savaş ağaları, Müslümanları diri diri yaktı: 200 yıl sonra Yunan kurtuluşuyla ilgili çirkin gerçek." başlığıyla verilen haber şöyle:



“SAVAŞ AĞALARI, GİRİLEMEYEN ALANLAR VE MÜSLÜMANLAR DİRİ DİRİ KAVRULDU: 200 YIL SONRA YUNAN KURTULUŞUYLA İLGİLİ ÇİRKİN GERÇEK”

“1821'de demokrasinin mucitleri özgürlüklerini Türklerden aldılar, peki onların acımasız intikamı etnik temizliğe mi denk geldi?

Yunan tasavvuru, Ortodoks Hıristiyanlığın yeniden doğuşunun bir sonucu olarak “Müslümanların toplu katliamını da kapsıyordu” ve Yunan intikamı gelişigüzel vahşi ve kinciydi. Trablus'un Mora idari merkezi saldırıya uğradığında, Türk nüfusuna yönelik katliam, ampütasyon ve diri diri kavurma eylemleri korkunçtu ve kırsal kesimde silahsız ailelere yönelik komşular arası şiddet, etnik temizlikten iç karartıcı bir şekilde bize tanıdık geliyor. 1990'lar Yugoslav savaşları. Rahip Etairistler, Yunanlıların cinayetin günah olduğunu nasıl unutmuş olabileceğini merak ettiler. Missolonghi'de Byron, etrafını saran Souliot savaşçılarının şiddeti ve taleplerinden bitkin düşmüştü. Bazen daha önceki bir tarihçinin vardığı sonucun önüne geçmek zordur."