  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Şaşırtan çıkış! İngiliz gazetesinden Yunanistan’a tokat
Dünya

Şaşırtan çıkış! İngiliz gazetesinden Yunanistan’a tokat

İngiltere’de yayın yapan The Telegraph gazetesi, Mora Yarımadası’nda yaşayan 40 bin Türk’ün 1821’de Yunanlılar tarafından katledildiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 16:29:00 -
Şaşırtan çıkış! İngiliz gazetesinden Yunanistan’a tokat

MUSTAFA ŞAŞMAZTÜRK/ANKARA

İngiltere’de yayın yapan The Telegraph gazetesi, Mora Yarımadası’nda yaşayan 40 bin Türk’ün 1821’de Yunanlılar tarafından katledildiğini yazdı.

Mora Yarımadası bugünkü Yunanistan’ın güneyinde, Ege Denizi’nde yer alıyor.

"Savaş ağaları, Müslümanları diri diri yaktı: 200 yıl sonra Yunan kurtuluşuyla ilgili çirkin gerçek." başlığıyla verilen haber şöyle:

“SAVAŞ AĞALARI, GİRİLEMEYEN ALANLAR VE MÜSLÜMANLAR DİRİ DİRİ KAVRULDU: 200 YIL SONRA YUNAN KURTULUŞUYLA İLGİLİ ÇİRKİN GERÇEK”

“1821'de demokrasinin mucitleri özgürlüklerini Türklerden aldılar, peki onların acımasız intikamı etnik temizliğe mi denk geldi?

Yunan tasavvuru, Ortodoks Hıristiyanlığın yeniden doğuşunun bir sonucu olarak “Müslümanların toplu katliamını da kapsıyordu” ve Yunan intikamı gelişigüzel vahşi ve kinciydi. Trablus'un Mora idari merkezi saldırıya uğradığında, Türk nüfusuna yönelik katliam, ampütasyon ve diri diri kavurma eylemleri korkunçtu ve kırsal kesimde silahsız ailelere yönelik komşular arası şiddet, etnik temizlikten iç karartıcı bir şekilde bize tanıdık geliyor. 1990'lar Yugoslav savaşları. Rahip Etairistler, Yunanlıların cinayetin günah olduğunu nasıl unutmuş olabileceğini merak ettiler. Missolonghi'de Byron, etrafını saran Souliot savaşçılarının şiddeti ve taleplerinden bitkin düşmüştü. Bazen daha önceki bir tarihçinin vardığı sonucun önüne geçmek zordur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çağrı yapıp böyle uyardı: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir
Gündem

Çağrı yapıp böyle uyardı: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir

İzzetbegoviç'in yakın arkadaşı, mücadele ortağı Cemalettin Latiç, Sırpların yükselttiği gerilimin dozunun düşürülmemesi halinde 3. Dünya Sav..
Dervişoğlu,
Gündem

Dervişoğlu, "Akıldan yoksun" dediği Kılıçdaroğlu'nun oltasına takıldı

İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu Irak ve Suriye tezkeresi "evet" diyen partisini "vatana ihanet"le suçlayan CHP Genel Başkanı..
Dindarlara çok çektiren Ecevit'i nasıl rahmetle analım?
Siyaset

Dindarlara çok çektiren Ecevit'i nasıl rahmetle analım?

5 Kasım 2006'da hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit, bir kısım çevreler tarafından rahmetle anılsa da mütedeyyin insanlara çok çek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay