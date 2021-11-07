Şaşırdık mı? 33. derece mason, Robert kolej mezunu çıktı! 'Büyük Üstad' oldu

Kendisini, "Kolej bizlere değişik dünya görüşü aşıladı. Benim bu görüşü, farklı eğim kurumlarından alabilme imkanım yoktu." sözleri ile tanıtan Robert Koleji mezunu 33. derece mason Rint Akyüz, "Büyük Üstad" oldu.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nda "Büyük Üstad" seçimi yapıldı. 299 oy alan mason Rint Akyüz, Loca'nın "Büyük Üstad" seçildi.

Robert Koleji mezunu mason Akyüz, Türkiye'de "Üstad" olarak adlandırılan makamdaki 33 masondan birisiydi.

Robert Koleji'nde yetişen mason Akyüz, gururla anlatmıştı!

Mason Rint Akyüz, kendisini tanıttığı bir konuşmasında, Robert Koleji'nden aldığı eğitimi şöyle anlatmıştı:

"Kolej bizlere değişik dünya görüşü aşıladı. Benim bu görüşü, farklı eğim kurumlarından alabilme imkanım yoktu. Kolejin en önemli özelliklerinden bir tanesi bizdeki klasik eğitim tarzının aksine bireyi ön plana çıkarır"

"Çünkü bizler klasik eğitim sistemimizde sistemle uyumlu insanlar olmak üzere yetiştiriliyoruz. Yani hoca müsaade ederse soru sorarsın, yaz derse yazarsın. Robert Koleji’nde birisi soru sormaya devam ettiği sürece hocamız dersi bitirmezdi. Onun kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırıncaya kadar uğraşırdı."