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Şaşılık hiç ihmale gelmez

Bir miktar ve gelip geçici kaymalar doğal olarak karşılanabilse de bebeklikte var olan şaşılık hiç de yabana atılmamalıdır.

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:00
Şaşılık hiç ihmale gelmez

Bebeklikte var olan şaşılığın zaman ile düzeleceği düşüncesi yanlış.. Gözlerle obje-ışık takibi ve gözlerin bir hedefe odaklanması, hayatın yaklaşık üçüncü ayında gelişiyor. Bu süre zarfında çok bariz olmamak şartı ile bir miktar ve gelip geçici kaymalar doğal olarak karşılanabilir.

Fakaaat...

Üçüncü aydan itibaren gözlerin kaydığı farkediliyor ise zaman geçirmeden bir göz doktoruna müracaat edilmeli..

Şaşılık hem çocukluk hem de yetişkin yaşlarda görülebilir. Çocuklukta görülen kaymalar bilinen başka bir sebebe bağlı olmayabileceği gibi görmeyi bozan diğer hastalıklara da (katarakt, göz tümörleri veya nörolojik hastalıklar) eşlik edebilir.

Erişkin yaşlarda ise en önemli belirti çift görmedir. Burun kökünün tam olarak gelişmemesiyle birçok bebekte şaşılık varmış izlenimi alınabilir.

Göz tembelliği kalıcı olabilir!

Gerçekten şaşılık var ise bebeklerde her iki gözün sağlıklı görme gelişimi engellenecektir ve bunun önlenmesi için çocuk küçükken tedavisine başlamak gereklidir.

Aksi takdirde bir veya iki gözde gelişebilecek göz tembelliği kalıcı olacaktır. Normal şartlarda sağlıklı ve zamanında doğmuş her çocuğun 6 ay ilâ 1 yaş arası ilk göz muayenesinin yapılması tavsiye edilmektedir.

3 yaş görme muayenesi ise oluşabilecek göz tembellikleri ve tedavisi açısından kritik öneme sahiptir.

Çocukluk çağı şaşılıklarında bir anda tedavi mümkün değildir, uzun bir süre takip gerektirecektir.

Sebep?

Her bir gözde altı adet göz kası bulunur. Bunların birinde veya bir kaçında kuvvet azlığı ya da fazlalılığı olması gözlerde kayma sebebidir. Gözde kayma olduğunda beyinde iki farklı görüntü ortaya çıkacağından, beyin, gözlerden gelen görüntüyü baskılayacaktır. Bu da o gözde sağlanan görüşte azalmaya sebep olarak göz tembelliğine sebep olmaktadır.

Yalancı kayma

Bebeklik ve çocukluk döneminde olan kaymaların bir kısmı yalancı kaymadır.

Yalancı kayma, göz kapaklarının ve burun kökünün genişliği ile ortaya çıkan yanıltıcı bir görünümdedir.

Aynı gözün devamlı olarak kayması görmenin o gözde daha az olduğunun belirtisidir. Bu sebeple ebeveynler bebeklerde ve çocuklarda tek gözde kayma gördüğünde göz doktoruna götürmeli..

Çocuklardaki şaşılığın sebepleri arasında hipermetrop başta gelir. Çocuklar hipermetrop oldukları için bulanık görür.  Ayrıca, beyinden gelen emirlerde bir bozukluk görülür ve iki göz arasında numara farkı oluşur.

Eğer gözdeki kayma gözlükle düzeltilebiliyorsa çocuk sürekli olarak ergenlik dönemine kadar gözlük kullanmalıdır.

Eğer gözdeki kayma gözlükle de düzeltilemiyorsa, tek tedavi cerrahidir. Cerrahide gözde kayan kaslar gevşetilip, kısaltılıp bir takım cerrahi tekniklerle gözün orta hattına getirilir.

Tembelliğin tedavisi 7 yaşına kadardır. 7 yaşından sonra yapılacak olan şaşılık tedavisi sadece estetik olarak düzeltilir. Çocuğun ya da bebeğin görmesini maalesef arttırmaz.

Gizli şaşılıkta ortoptik tedavi

Gizli şaşılık gözlerden biri kapatılınca ortaya çıkar. Gizli kayma hemen hemen sık rastlanan bir hastalık.

Her iki göz açıkken birleştirici bir mekanizma ile beyin gözlerin paralel durmasını sağlar.

Ancak gözlerden biri kapatıldığında bu mekanizma bozulur ve kapatılan gözde kayma olur.

Hasta kaymanın farkında bile değildir.

Gözlerde ağrı, yorgunluk, kızarıklık, kuruluk ve baş ağrısı gibi şikâyetlerden yakınır.

Gizli şaşılığın görme yeteneğini kazandırmak amacıyla "ortoptik tedavi" denilen egzersizler yaptırılır.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 15:00
  1. Gözlerle obje-ışık takibi
  2. göz doktoru
  3. Şaşılık
  4. katarakt
  5. göz tümörleri
  6. nörolojik hastalıklar
  7. 3 yaş görme muayenesi
  8. göz tembellikleri
  9. göz kası
  10. Yalancı kayma
  11. hipermetrop
  12. Gizli şaşılık
  13. Gizli kayma
  14. ortoptik tedavi

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