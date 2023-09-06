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Ekonomi SASA, Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapacak! Yeni yatırımına devlet desteği: 336 milyon 65 bin 800 lira
Ekonomi

SASA, Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapacak! Yeni yatırımına devlet desteği: 336 milyon 65 bin 800 lira

Yeniakit Publisher
2023-09-06 23:02:00 - 2023-09-06 23:04:10
SASA, Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapacak! Yeni yatırımına devlet desteği: 336 milyon 65 bin 800 lira

SASA Polyester Sanayi AŞ (SASA) müjdeyi verdi: Yatırım tutarı 336 milyon lira olan Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması için teşvik belgesi aldı.

SASA Polyester Sanayi AŞ (SASA) yatırım bedeli 11 milyon 350 bin dolar olan, Adana merkez sahasındaki binalarının çatılarına anahtar teslim Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması için teşvik belgesi almaya hak kazandığını açıkladı.

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Şirket tarafından Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Teşviğe konu yatırım tutarı 336 milyon 65 bin 800 lira olup yatırımın yararlanacyağı teşvik unsurları aşağıdaki gibidir. KDV istisnası, Kurumlar Vergisi indirimi (vergi indirim oranı yüzde 70, yatırıma katkı oranı yüzde 30,) ve 6 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği" ifadeleri yer aldı.

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