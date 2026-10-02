SAS Komutanı Deniz Albay Sayıcı: "Bizim için ilk hata, son hatadır"

Sualtı Savunma (SAS) Komutanı Deniz Albay Dr. D. İlhan Sayıcı, patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi gibi görevlerde hata payı bulunmadığını belirterek, "Görev sırasında uygulanacak prosedürler eksiksiz yerine getirilmek zorundadır. Çünkü bu görevlerde hata payı bulunmamaktadır. Bizim için ilk hata, son hatadır" dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAS Komutanlığı, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunması ve deniz ulaşımının emniyeti için gece gündüz esasıyla çalışıyor. Karadeniz'deki mayın tehdidinden terörle mücadeleye kadar yüksek riskli operasyonları üstlenen komutanlığın tarihi, görev alanları, yürütülen zorlu eğitim süreçleri ve bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin kapsamlı açıklamaları Sayıcı ile komutanlık bünyesinde görev yapan Üsteğmen B. yaptı. Kurs eğitim sürecine ilişkin bilgileri Üsteğmen S. aktardı.

Sayıcı, komutanlığın geçmişini şöyle anlattı: "1964 yılında kurulan SAS Komutanlığı, kurulduğu günden bugüne Türk Deniz Kuvvetleri'nin en kritik görevlerinde yer aldı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan günümüze, teröristle mücadele harekatlarına, denizlerdeki mayın ve kamikaze İDA tehdidinden su altındaki patlayıcıların etkisiz hale getirilmesine kadar birçok yüksek riskli görevi başarıyla yerine getirmektedir."

Komutanın saydığı görev alanları arasında el yapımı patlayıcı düzenekler, patlamamış mühimmatlar, sürüklenen mayınlar ve şüpheli cisimler bulunuyor. Su altı tehditlerinin yanında, gerektiğinde teröristle mücadele bölgelerinde gerçekleştirilen özel görevler de komutanlığın sahasında. Sayıcı, bütün bu görevlerin uzun yıllara dayanan eğitim ve tecrübe gerektirdiğini dile getirdi.

Karadeniz'de oluşabilecek deniz mayını ve mühimmat tehditlerine yönelik müdahaleleri de SAS komandoları yürütüyor. Sayıcı, amacın deniz ulaşımının emniyetini sağlamak, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatleri korumak ve oluşabilecek riskleri en kısa sürede bertaraf etmek olduğunu söyledi.

Kursu tamamlayanların oranı geçmiş yıllarda yüzde 30'un altında kaldı

Bir SAS komandosu olmanın kolay olmadığını belirten Sayıcı, adayların Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli subay ve astsubaylar arasından tamamen gönüllülük esasına göre seçildiğini, seçilenleri yaklaşık 1 yıl süren yoğun bir kurs eğitim döneminin beklediğini anlattı. Bu süreçte yalnızca fiziksel yeterlilik değil; psikolojik dayanıklılık, teknik bilgi, liderlik ve yoğun stres altında doğru karar verebilme becerileri de değerlendiriliyor.

Üsteğmen S., mesleğin gerektirdiği disiplini anlatırken şunları söyledi: "Yaklaşık 1 yıl süren bu eğitimde, geçmiş yıllarda kursu başarıyla tamamlayan personel oranının yüzde 30'un altında olması, bu mesleğin ne denli yüksek bir disiplin, dayanıklılık ve adanmışlık gerektirdiğini açıkça ortaya koyuyor."

Komandolar, gidilen görevlerin yanı sıra haftalık eğitim planlamasına istinaden atış, dalış, tahrip, helikopter ve arazi eğitimlerini birliğe tahsisli eğitim sahalarında birinci öncelik emniyet prensibiyle yapıyor. Üsteğmen S., personelin fiziksel gelişimini haftanın her günü icra edilen kara ve deniz fizik kondüsyon eğitimleriyle desteklemeye özen gösterdiklerini belirterek, "Eğitimlerimiz sadece fiziksel dayanıklılığa değil, sabır, soğukkanlılık, dikkat ve karar verme yeteneğine dayanıyor" ifadelerini kullandı.

SAS timleri bugüne kadar 300'ün üzerinde şüpheli cisme müdahale etti

Taktik Pençe Harekatı'nın ayrıntılarını paylaşan Üsteğmen B., harekatın mayın karşı tedbirleri kapsamında deniz yüzeyinde sürüklenen İDA, İHA ve deniz mayınlarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edildiğini aktardı.

Harekatın icrasını Üsteğmen B. şöyle anlattı: "SAS komandoları bölgeye helikopterle intikal ettikten sonra helikopterden denize atlayarak üzerlerinde bulunan patlayıcı düzeneği mayın üzerine yerleştirip bot veya helikopter vasıtasıyla emniyetli sahaya geri intikal ettikten sonra uzaktan imha faaliyeti gerçekleştirilir. Bugüne kadar aralarında İHA, İDA ve mayınların da bulunduğu 300'ün üzerinde şüpheli cisme SAS timleri tarafından müdahale edilmiştir."

Hakkari-Yüksekova'dan Libya'ya uzanan görev sahaları

Üsteğmen B.'nin verdiği bilgiye göre komutanlık personeli, Kıbrıs Barış Harekatı başta olmak üzere birçok kritik harekatta görev aldı. Teröristle mücadele kapsamında Hakkari-Yüksekova, Çukurca ve Bingöl bölgelerinde; Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe serisi harekatlarda, hendek ve şehir içi operasyonlarında aktif görev icra ederek sayısız el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Libya, Afganistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek ve Arnavutluk görev sahalarında da görev yapıldı.

Eğitim faaliyetini aktaran Üsteğmen B., "Bugün gerçekleştirilen eğitimde SAS komandoları tarafından meskun mahalde muharebe teknikleri kullanılarak bina içerisindeki tuzaklanmış rehine ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir. Arazide tespit edilen el yapımı patlayıcı ise keskin nişancı ve roketatar atışıyla etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Harekat tarzında bireysellik değil takım ruhunun ön planda olduğunu söyleyen Üsteğmen B., her görevin birbirine güvenen insanların oluşturduğu bir takım çalışması olduğunu, bu güvenin yıllar süren eğitim ve birlikte geçirilen zor şartlar altında oluştuğunu anlattı. "Bizim görev anlayışımızda korku, tereddüt ve hataya yer yok" diye konuştu.