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Sarunas Jasikevicius: “Çok daha iyi yönetilen bir rakip vardı”

Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

16 Nisan 2019 Salı 23:02
Sarunas Jasikevicius: “Çok daha iyi yönetilen bir rakip vardı”

Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Tecrübe faktörünün öne çıktığını söyleyen Jasikevicius, “Bugün çok daha iyi yönetilen bir takım vardı karşımızda” dedi.


Fenerbahçe Beko karşısında sahadan 76-43 mağlup ayrılarak seride 1-0 geriye düşen Zalgiris Kaunas’ta Başantrenör Sarunas Jasikevicius maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Fenerbahçe Beko’yu tebrik ederek sözlerine başlayan Jasikevicius, “Çok daha iyi hazırlanmış ve çok daha iyi yönetilen bir takım vardı karşımızda. Bugün tecrübe çok büyük bir rol oynadı. Yapmak istediklerimizi yapamadık. Son hikayedeki yüzümüzü gösteremedik. 48 saatimiz var diğer maça hazırlanmamız için” dedi.


Takımının attığı 43 sayıyla ilgili olarak da konuşan Jasikevicius, “43 sayıdan daha fazlasını isterdim” ifadelerini kullandı.



“23 top kaybı yaptık ve bu beni düşündürüyor”


1-0’lık seriden durumu 3-1’e getirip getiremeyecekleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Jasikevicius, “Bugünkü fark çok önemli değil. Şu anda 1-0 Fenerbahçe önde. Fiziksel seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Çok fazla top kaybımız vardı” dedi.


Özellikle top kayıplarına dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, “Maça girdiğinizde 3’lük mü atacaksınız, 2’lik mi atacaksınız, bunu düşünmüyorsunuz ve nerede ne zaman hücum yapacağınıza karar veriyorsunuz. Bugün 23 top kaybı yaptık ve beni en çok düşündüren konu bu” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 23:02
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