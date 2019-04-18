Sarunas Jasikevicius: “1-1 eve döneceğimiz için çok mutluyum” Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, “1-1 eve döneceğimiz için çok mutluyum.

Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, “1-1 eve döneceğimiz için çok mutluyum. Bugün oyundaki ana faktör enerjiydi” dedi.

THY Euroleague Play-Off mücadelesi ikinci maçında Zalgiris Kaunas deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 82-80 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Zalgiris Kaunas Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, oyuncularına ve taraftara teşekkür ederek, “İlk önce takımımı ve bizi desteklemeye gelen taraftara teşekkür ediyorum. 1-1 eve döneceğimiz için çok mutluyum. Bugün oyundaki ana faktör enerjiydi” diye konuştu.

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