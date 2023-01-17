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Ekonomi Saruhanlı Belediyesi, tarla, bağ ve arsalarını satıyor
Ekonomi

Saruhanlı Belediyesi, tarla, bağ ve arsalarını satıyor

Manisa Saruhanlı Belediyesi, mülkiyetinde bulunan tarla, bağ ve arsalarını 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi ve taşınmaz şartnamesi hükümleri doğrultusunda ihaleyle yoluyla satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 13:44:00 -
Saruhanlı Belediyesi, tarla, bağ ve arsalarını satıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhaleye katılıcaklar Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Banka Iban numarası, Nüfus Kayıt Örneği,  İkamet Belgesi, Sabıka Kaydı,  %3 Geçici Teminat Bedeli yatırdığına dair makbuz, Şartname bedeli yatırıldığına dair makbuz,  Belediyemize borcu olmadığına dair belge, İhaleye Tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ile birlikte ihaleye katılmaları gerekiyor. İhale 31.01.2023 günü saat 10.10’da yapılacak.

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