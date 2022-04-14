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Gündem ‘Şartlar değişti’ deyip açıkladı! Karamollaoğlu’ndan üçüncü ittifak kararı
Gündem

‘Şartlar değişti’ deyip açıkladı! Karamollaoğlu’ndan üçüncü ittifak kararı

ABD Başkanı Biden’ın muhalefet üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘devirme’ planı doğrultusunda oluşturulan 6’lı masada yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan ‘üçüncü ittifak’ çıkışı geldi. Karamollaoğlu, “Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 15:42:00 - 2022-04-14 15:47:06

6'lı ittifakta Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak aday çıkaramama krizi devam ederken ittifaktaki Saadet Partisi'nden üçüncü ittifak sinyali geldi. 

Karar TV’ye konuşan Karamollaoğlu, yeni seçim kanunu, seçim kurullarının yapısı ve ittifaka katılan siyasi partilerin milletvekili hesaplama sisteminin de değişmesinden bahsederek üçüncü ittifakın olabileceğini söyledi.

Karamollaoğlu, detaya girmek için erken olduğu belirterek, altılı masada konuşulanları işaret etti: Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. üçüncü ittifak olabilir.

 

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Yorumlar

Emin

Erdoğan kendi kendi bitirdi. Bu devirme denmez. Sandıkta millet iradesi devirme değildir.

Okur

Sizede bu yakışır zaten tek derdiniz milleti bölmek bide hacı hoca geçinirsiniz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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