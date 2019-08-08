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Sarsıntılara yenik düşen ev adeta yerle bir oldu

Depremin etkisini hissettirdiği Denizli’nin Çal ilçesinde hayvan ahırı olarak kullanılan eski bir ev sarsıntılara yenik düşerek yerle bir oldu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 20:48
Sarsıntılara yenik düşen ev adeta yerle bir oldu

Depremin etkisini hissettirdiği Denizli’nin Çal ilçesinde hayvan ahırı olarak kullanılan eski bir ev sarsıntılara yenik düşerek yerle bir oldu.



Mahmutgazi Mahallesi Hacılar Sokağı’nda bulunan Sıddıka Tekin’e ait olan yapıda depremin meydana getirdiği göçük oluştu. Hayvan ahırı olarak ve kullanılmayan eşyaların muhafaza edildiği ev sarsıntılar sonucu adeta yerle bir oldu. Yıkılan evde şans eseri hayvan bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. Meydana gelen olayla ilgili olarak konuşan komşu Arif Orhan, “Deprem olunca göçtü burası, kepçe gelip temizledi. Yan tarafta kalan bir tane yaşlı ninemize ait burası. Bu hale gelmesi kötü oldu.” dedi.


Olayın ardından kepçe operatörleri temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 20:48
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