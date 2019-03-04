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Sarp Yiğit: "Bir puanı Mustafa Hocamıza armağan ediyoruz”

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Sarp Yiğit, “Bir puan için sevinçliyiz.

04 Mart 2019 Pazartesi 23:03
Sarp Yiğit: "Bir puanı Mustafa Hocamıza armağan ediyoruz”

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Sarp Yiğit, “Bir puan için sevinçliyiz. Oyunun geneline baktığımızda üç puanı kaçıran taraf bizdik. Bu bir puan eski Kasımpaşa’nın gücünü geri getirecek” dedi.


Rahatsızlığı nedeniyle Trabzonspor maçının ikinci yarına çıkamayan Mustafa Denizli’nin yerine maç sonu Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Sarp Yiğit açıklamalarda bulundu. Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kazandıkları bir puanı hocaları Mustafa Denizli’ye armağan eden Yiğit, “Hocamızla konuştum. Sağlık durumu iyi. Ufak bir mide spazmı geçirdi. Şu an kontrol altında. Daha da iyi olacak. Maça gelirsek, haftalardır bir şansızlığımız vardı. Bunu kırmak istiyorduk. Puan ve puanlar almak istiyorduk. Bir puan için mutluyuz ama oyunun geneline baktığımızda üç puanı kaçıran taraf bizdik. Trabzonspor gibi bir takıma karşı 2-0 geriden geldik, goller bulduk. Kaçırdığımız pozisyonlar da var. Sevinçliyiz. Bu bir puan eski Kasımpaşa’nın gücünü geri getirecek. Sezonun ikinci yarısına istediğimiz gibi başlayamadık. İnşallah gerçek Kasımpaşa’yı taraftarlarımıza izleteceği. Bu bir puanı hocamız Mustafa Denizli’ye armağan ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 23:03
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