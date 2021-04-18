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Aktüel Sarp Sınır Kapısı'nda yoğun tır kuyruğu oluştu
Aktüel

Sarp Sınır Kapısı'nda yoğun tır kuyruğu oluştu

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda tırlar yoğunluk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 11:38:00 -
Sarp Sınır Kapısı'nda yoğun tır kuyruğu oluştu

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe merkezine kadar uzanan tır kuyruğu, 20 kilometreyi aştı.

Son 15 günde kapıdan yurt dışına, günlük ortalama 550-600 tır çıkış yapıyor.

Gümrükteki geçişlerde herhangi bir aksama yaşanmazken tır kuyruğuna ihracattaki artış ile bazı Kafkas ve Orta Asya devletleriyle transit geçiş belgesinin (dozvola) temininde yaşanan gecikmenin neden olduğu öğrenildi.

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