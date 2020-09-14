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Aktüel Saros'ta turizm hareketliliği devam ediyor
Aktüel

Saros'ta turizm hareketliliği devam ediyor

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: - "Sezon uzadı, hatta insanlarımız kışın da sahillerde kalmayı planlıyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:41:08 -
Saros'ta turizm hareketliliği devam ediyor

EDİRNE (AA) - Dünyanın kendi kendini temizleyen ender körfezlerinden Saros'ta, turizm hareketliliği devam ediyor.

Keşan ilçesi sınırlarında da yer alan Saros Körfezi'ne, kıyı plajlarda özellikle hafta sonu İstanbul başta olmak üzere civar illerden tatilciler gelmeye devam ediyor.

Su ve hava sıcaklığının uygun olduğu bölgede İstanbul'dan kısa sürede bölgeye gelen çok sayıda tatilci, günübirlik turizmde hareketlilik sağlıyor.

- "Sahillerimiz pandemiyle mücadele kampı oldu"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 kilometrelik Saros Körfezi sahil şeridinde tatil sezonunun uzadığını söyledi.

Eylül ayı olmasına rağmen tatilcilerin bölgeye ilgi gösterdiğini belirten Helvacıoğlu, "Körfezdeki sahillerimiz pandemiyle mücadele kampı oldu diyebiliriz. Temiz havası ve doğasıyla insanların ilgisi çekiyor. Pandemi sürecinde de doğal alanlara talep arttı. Talebin arttığı yerlerden biri de Saros Körfezi'ndeki sahillerimiz oldu." diye konuştu.

Sahillerdeki 30 bin evden 15 bininin dolu olduğunu anlatan Helvacıoğlu, "Sezon uzadı, hatta insanlarımız kışın da sahillerde kalmayı planlıyor. Kamyon kamyon soba geliyor, marketlere, bakkallara kış sezonunda da kapanmamaları için tatilciler dilekçe veriyor. Belediye ekiplerimiz, turizm zabıtamız, iletişim noktalarındaki görevlilerimiz görevlerini sürdürüyor. Kış sezonunda da sahillerimizde yoğunluk olacağını öngörüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Helvacıoğlu, su altı ve su üstü sporları eğitimlerinin de devam ettiğini belirterek "Keşan Yelken ve Su Sporları Kulübünün Erikli Sahili'ndeki windsurf eğitimleri de sürüyor. Bu anlamda da körfezimiz yaz kış turizmin cazibe merkezi olarak hizmet vermeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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