Saros'ta nadir görülen balık yakalandı!
Yaşam

Saros’ta nadir görülen balık yakalandı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde balıkçıların ağına nadir görülen 'domuz balığı' takıldı.

Edirne’de Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde balıkçıların ağına nadir rastlanan bir tür takıldı.

 

Saros Körfezi’ndeki Yayla köyü sahilinde balıkçıların ağlarına Kızıldeniz türü olan ve genellikle Akdeniz kıyılarında rastlanılan ‘domuz balığı’ takıldı. Canlı olarak kıyıya çıkarılan balık, akvaryuma alındı. İnternetten türünü araştıran balıkçılar, balığın Saros’ta nadir görülen ancak Akdeniz kıyılarında rastlanılan ve Kızıldeniz türü olan ‘domuz balığı’ olduğunu belirledi. Bir süre akvaryuma alınan balık, daha sonra ise denize bırakıldı. Balığın akvaryumda sergilendiği anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

