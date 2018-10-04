0553 313 94 23

Şarlatan Adnan'ın "günah villası" yıkılıyor!

Suç örgütü lideri Şarlatan Adnan Oktar'ın kedicikleriyle kaldığı ve sık sık parti düzenlediği Kandilli'de bulunan lüks villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler geldi.

04 Ekim 2018 Perşembe 09:10
Şarlatan Adnan'ın "günah villası" yıkılıyor!

Adnan Oktar'ın kedicikleriyle kaldığı ve sık sık parti düzenlediği Kandilli'de bulunan lüks villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekiple geldi.

Yıkım ekipleri villada 

Villada hafta başından beri kamyonlar dolusu eşya çıkarılmıştı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler villaya geldi. Yıkımın önümüzdeki dakikalarda başlayacağı kaydedildi.

Oktar'ın mal varlığına el konulmasından sonra TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eşyaların bir kısmı geçtiğimiz günler kamyonlara yüklenerek götürülmüştü. Adnan Oktar ve diğer şüphelilere ait eşya ve mobilyalar not alındıktan sonra kamyonlara yüklenerek yediemine bırakılmak üzere gönderildi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 09:10
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Adnan Oktar
  3. Kandilli
  4. Sabah
  5. İBB

YORUM YAZ

  • hulusihulusi20 dk önce
    Bence esas şarlatanlardan biride o villa arazisine kaçak yapıya izin veren kimse odur?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

3 YPG'li terörist İstanbul'da enselendi!
  1. 3 YPG'li terörist İstanbul'da enselendi!
  2. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan..
  3. İstanbul Yeni Havalimanı dünyaya örnek..
  4. Tepelerine bomba yağdı! 13 terörist..
  5. Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine..
  6. Derya Kanbay kimdir? Lefkoşe..
  7. Türkiye'den İran açıklaması!..
  8. Oktar’ın villası yıkılıyor
  9. Sultangazi'de yumruk ve tekmeler..
  10. Çorum’da bulundu… Bu kadar güzelini..
  11. Meteoroloji'den 6 il için önemli uyarı
  12. Polis instagram'da sevgili oldu! Sonra..
  13. Adnan Oktar'a kötü haber! Bugün..
  14. Resmen duyuruldu! Bir anlaşmadan daha..
  15. Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Kaan..
  16. İnce bile, Kılıçdaroğlu'nun 'kriz..
  17. Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine..
  18. İsrailli bakandan Merkel'e azar
  19. TSK açıkladı: Bu sabah öldürüldüler!
  20. BM Cenevre Ofisi Temsilciliğine Sadık..
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

Günün Karikatürü

4 Ekim 2018
2018 nafaka miktarı ne kadar?
2018 nafaka miktarı ne kadar?
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!