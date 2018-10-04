Şarlatan Adnan'ın "günah villası" yıkılıyor!

Adnan Oktar'ın kedicikleriyle kaldığı ve sık sık parti düzenlediği Kandilli'de bulunan lüks villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekiple geldi.

Yıkım ekipleri villada

Villada hafta başından beri kamyonlar dolusu eşya çıkarılmıştı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler villaya geldi. Yıkımın önümüzdeki dakikalarda başlayacağı kaydedildi.

Oktar'ın mal varlığına el konulmasından sonra TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eşyaların bir kısmı geçtiğimiz günler kamyonlara yüklenerek götürülmüştü. Adnan Oktar ve diğer şüphelilere ait eşya ve mobilyalar not alındıktan sonra kamyonlara yüklenerek yediemine bırakılmak üzere gönderildi.