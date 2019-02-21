Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!

Adnan Oktar Suç Örgütü'nde uzun yıllar kalan M.T. itirafçı oldu. M.T., liseyi bitirdikten sonra arkadaşları vasıtasıyla örgüte katıldığını söyleyerek Adnan Oktar ile tanışmasını, örgütün konuşma şifresini, yapılan psikolojik işkenceleri anlattı. 30 yıldır örgüt içinde yer aldığını belirten M.T., bu süre içerisinde örgüte verdiği paranın yaklaşık 6-7 milyon TL olduğunu ifade etti.

Namaz tahrifatı

Adnan Oktar ve çevresindekilerin dini hassasiyetlerinin olmadığını da anlatan M.T., örgüt üyelerinin namaz vakitlerini de değiştirdiklerini söyledi. Örgütle 1988 yılında tanıştığını ve haftada bir-iki gün örgüt toplantılarına katıldığını söyleyen M.T., "Bana '5 vakit namaz olmadığını, Kuran'da 3 vakit namaz olduğunu, 5 vaktin sadece tespih' olduğunu söylediler. Benim daha önce Kuran hakkında hiç bir bilgim bulunmamaktaydı söylediklerine harfiyen inandım" dedi.

Turnike rezaleti için baskı yapmış

Örgüt içinde yaptıkları konuşmanın şifreli olduğunu aktaran M.T., "Gel, yemek yiyeceğiz" demenin örgütte şifre olduğunu söyleyerek "Turnike sistemine davet etme şu şekilde yapılırdı: 'Beraber yarın şu saatte yemek yiyelim, kahvaltıya gel, gel beraber spor yapalım' gibi şifreli konuşmalar ile davet edilirdim" diye konuştu.

Kız arkadaşlarını örgüte dahil etmesi için Adnan Oktar tarafından baskıya uğradığını ifade eden M.T., "Kendi kız arkadaşlarımı turnikeye sokmamı isterlerdi. Hatta Adnan Oktar bana 'Elinde kız var niye getirmiyorsun' gibi sözler söylerdi" dediğini belirtti.