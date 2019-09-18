0553 313 94 23

Şarlatan Adnan evden neden kaçtığını açıkladı

Adnan Oktar Suç Örgütü davasında elebaşı Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 167’si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına dün itibariyle başlandı. İfadesi alınan Oktar’a neden kaçtığı soruldu. Oktar, "Evde şov yapmamak için kaçtım" savunmasını yaptı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 08:57
Şarlatan Adnan evden neden kaçtığını açıkladı

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan ve suç örgütünün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu olmak üzere 226 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Oktar’ın da aralarında olduğu toplam 162 sanık ile avukatları katıldı.

Bir numara Adnan Oktar

Duruşmada, 29 tutuksuz sanık ile bir kısım müşteki sanıklar da duruşma salonunda yer aldı. Müştekiler ve izleyicilerde salonda hazır bulundu. Sanıklar, önceki gün salonda yapılan hazırlıklar çerçevesinde isimlerinin yazıldığı sandalyelerine oturtulurken, Adnan Oktar bir numaralı sandalyede yer aldı. Sanıklar, onarlı gruplar halinde duruşma salonuna çıkartılırken, Adnan Oktar, Oktar Babuna ve Tarkan Yavaş ayrı olarak getirildi. Oktar’ın beyaz ceket, beyaz gömlek ve siyah pantolon giydiği görüldü.

Usul ve yetki itirazına ret

Mahkeme başkanı tutuklu sanık Adnan Oktar'ı kürsüye çağırarak, savunmasını sordu. Bu sırada sanık avukatları bu duruma itiraz ederek söz istedi. Oktar'ın bir avukatı, yetkisizlik itirazı olduğunu belirterek, dava konusu olayın Anadolu Yakası'nda gerçekleştiğini, örgütün merkezi olduğu iddia edilen yerin, Oktar'ın yakalandığı yerin ve sanıkların büyük çoğunluğunun ikamet adresinin Anadolu Yakası'nda bulunduğu söyleyerek, davanın Anadolu Adliyesi'nde görülmesi gerektiğini beyan etti. Sanık avukatı, mahkemenin yetkisizlik kararı verilmesini istedi. Talebe ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık avukatının talebinin usul ve yasaya uygun olmadığını belirterek, reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının yer ve yetki yönündeki taleplerinin reddine hükmetti.

Aniden uyandırılınca ateş etmiş!

Örgüte yönelik operasyon sırasında Oktar örgütü üyesi tarafından özel harekat polisinin silahla yaralanması da sorulan Oktar, “O arkadaş mahvoldu. Vatanını milletini seven bir arkadaşımızdır. Saldırı olduğunu sanıyor. Şarjörü boşaltması yaşadığı paniği gösterir” dedi. Mahkeme başkanı, "Baskından 1 saat sonra ateş edildi ama" demesi üzerine, Oktar, "Ani bir uyandırma var efendim" şeklinde cevap verdi.

Evde şov istemedim o yüzden kaçtım

Oktar’a neden yapılan operasyonda kaçtığı da soruldu. Oktar, “Operasyon var, dedi bizim arkadaşlar. Biz de önden gidelim dedik. Ahmet Hakan’ı aradım. Vatan Emniyet’e doğru gidiyordum. Göğsümü gere gere ön koltukta gidiyordum. Çünkü aklanmak istiyordum. Yolda bana selam veriyorlardı” dedi. ‘Evden neden çıktın peki’ diyen mahkeme başkanına, "Evde şov istemiyordum efendim. Boğazlarına tıkandı şov imkanı. Basına haber verince rahatladım" cevabını verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 08:57
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. adnan oktar kedicikleri
  4. MAHKEME
  5. Silivri Ceza İnfaz Kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan onayladı! Kritik genelge yayımlandı
    1. Erdoğan onayladı! Kritik genelge..
    2. FETÖ ve PKK’dan aynı taktik!
    3. Başkan Erdoğan'dan 'AB ile Vize..
    4. Topuk çatlakları nasıl giderilir?..
    5. Başkanlık Başdanışmanı Prof. Dr...
    6. Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i..
    7. Teröre avukatlık yapanlar sus-pus
    8. Facebook'tan Netanyahu'ya ikinci kez..
    9. Trump'tan 'Ruhani ile görüşmeyi tercih..
    10. Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale..
    11. Vitamin testi aç karnına mı yapılır?..
    12. CHP’li Atıcı’dan Kandil sözcülüğüne..
    13. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    14. İBB’deki hizmetlere AK Parti damgası
    15. İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    16. Hamas: Gazze ablukasının kaldırılması..
    17. Arap ülkesi harekete geçti! Orduya..
    18. Beşiktaş kararından vaz mı geçti?
    19. Çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz..
    20. Ankara’daki dev zirvede karar alındı!..
    21. Traktörden düşen çocuğun feci ölümü!
    22. Şarlatan Adnan evden neden kaçtığını..
    23. FETÖ operasyonunda 111 astsubay..
    24. İdrar testi aç karnına mı yapılır?
    25. ABD'den şaşırtmayan 'Suriye' hamlesi!
    26. Kara yollarında son durum
    27. Kan tahlili yaptırmak için aç olmak..
    28. Netanyahu'nun oğlu fena rezil oldu! İsta
    29. Akupunktur nedir? Hangi hastalıkları..
    30. ABD Kongresine damga vuran 'FETÖ'..
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel ilişki sorusuna böyle cevap verdi!
    Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel ilişki sorusuna böyle cevap verdi!
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü
    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...