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Aktüel Sarktığı pencereden düşen İngiliz uyruklu kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Sarktığı pencereden düşen İngiliz uyruklu kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:18:26 -
Sarktığı pencereden düşen İngiliz uyruklu kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda İngiliz asıllı kişi, tutunduğu pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İngiliz asıllı 35 yaşındaki Anthony Mcdowall, Beyoğlu-Karabaş Caddesi'nde ikamet ettiği pansiyonun penceresinden henüz bilinmeyen bir sebeple yarı çıplak aşağı sarktı.

Cep telefonları kamerasınca görüntülerin kaydedildiği anlarda, sol eliyle yandaki pencereye geçmeye çalışırken dengesini kaybederek 5. kattan apartman boşluğuna düşen Mcdowall, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı.


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