Sarkisyan’dan Türkiye iftirası

Dağlık Karabağ’ı 28 yıldır işgal altında tutan Ermenistan, Azerbaycan’ın cephedeki başarısı sonrası Türkiye’yi karalamaya devam ediyor.



Azerbaycan karşısında tel tel dökülen Erivan yönetimi, Türkiye’yi çatışmaların bir parçası gibi gösterip uluslararası destek bulma yalanını sürdürüyor. Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan, Rus gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’yi savaşın bir parçası olarak göstermeye kalktı. “Şu anda Karabağ’da yerel bir çatışma değil, Azerbaycan ve Türkiye’nin uzun süredir hazırlandığı gerçek bir savaş var. Çatışmaların ancak üçüncü aktör (Türkiye) oyundan çıktıktan sonra durdurulması mümkün” suçlamasında bulunan Sarkisyan, Ankara’nın çatışmaya dahil olması nedeniyle, Türkiye’nin Karabağ sorununun çözümünde arabulucu olamayacağını iddia etti.



Azeri egemenliğini düşünüyor!



Türkiye’nin Azerbaycan’daki varlığının bu ülkenin egemenliğini zayıflattığını ileri süren Sarkisyan, “Tüm bunlar bölgeyi olumsuz etkiliyor, Kafkasya’daki tüm tabloyu tamamen değiştiriyor, durumu Türkiye’nin eksen olduğu farklı bir jeopolitik düzeye taşıyor” ifadelerini kullandı.