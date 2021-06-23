Sarkisyan'dan iftira dolu 'Türkiye' iddiası!

Azerbaycan ordusunun yıllar sonra Ermenistan işgaline son verdiği operasyonlarda, uluslararası alanda gerekli desteği alamadıklarını ifade eden Sarkisyan, "Türkiye, NATO silahlarını kullanarak Ermenistan halkına saldırdı." iddiasında bulundu.

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz yılın eylül ayında Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almak üzere askeri operasyon başlatmıştı. Toplamda 44 gün süren çatışmalar sonucu sahada bozguna uğrayan ve son çare olarak Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan, kendilerine sunulan teklifleri kabul ederek Dağlık Karabağ'ı terk etmişti.

Türkiye'yi suçladı

Söz konusu gelişmelere ilişkin İspanyol basınından El Pais'e konuşan Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Bölgede Rus barış gücünün olması gerektiğini vurgulayan Sarkisyan, "Azerbaycan'ın yeniden Türkiye ile üzerimize gelmeyeceğinin garantisini bana verebilir misiniz?" dedi.

"Türkiye NATO silahları ile saldırdı"

Türkiye'nin, Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda aktif rol aldığını öne süren Sarkisyan, "Türkiye, NATO silahlarını kullanarak Ermenistan halkına saldırdı." şeklinde konuştu.

Ermenistan'ın yeni hükümetine de çağrı yapan Sarkisyan, "Dış ilişkilerde daha aktif olmalıyız" dedi.

"Bize verilen destek azaldı"

Avrupa başta olmak üzere uluslararası kamuoyuna da yüklenen Sarkisyan, Ermenistan'a verilen desteğin "1990'lara göre önemli ölçüde azaldığını" ifade etti.

Sarkisyan, Ermenistan'ın Avrupa ve Rusya arasında kalmak istemediğini de vurguladı.