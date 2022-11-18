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Gündem Şarkıcılıkta bir baltaya sap olamayınca siyasete salça olan CHP'li Atilla Taş'ın 'namaz' ve 'cami' kini!
Gündem

Şarkıcılıkta bir baltaya sap olamayınca siyasete salça olan CHP'li Atilla Taş'ın 'namaz' ve 'cami' kini!

Şarkıcılıkta bir baltaya sap olamayınca kendisini CHP'de siyasete atan Atilla Taş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Camisi olmayan mahalle kalmamalı." sözlerinden rahatsız oldu. Taş, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 18:59:00 - 2022-11-18 19:19:20
Şarkıcılıkta bir baltaya sap olamayınca siyasete salça olan CHP'li Atilla Taş'ın 'namaz' ve 'cami' kini!

Milli değerlere ve Türkiye'ye yönelik skandal ifadeleriyle gündeme gelen CHP'li Atilla Taş, camilerden duyduğu rahatsızlığı da gün yüzüne çıkardı.

"Camisi olmayan mahalle kalmamalı"

Ümraniye’de cami açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Camisi olmayan mahalle kalmamalı” dedi. Erbaş, gençlerin de camiye alıştırılması gerektiğini dile getirdi.

Atilla Taş rahatsız oldu

CHP'li Atilla Taş, Başkan Erbaş'ın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı, "Tabi. Sizin sürekli çoğalan kadrolarınıza ve şişen bütçelerinize cami lazım. Okul, hastane, fabrika zaten gereksiz şeyler. Yetmez, her eve bir cami olmalı! Cumadan cumaya da dolmalı" gibi skandal ifadelerin yer aldığı paylaşımla tepki verdi.

İstiklal'deki patlama sonrası da haddini aşmıştı

Geçmişte çok sayıda provokasyona imza atan Atilla Taş, İstiklal'de meydana gelen terör saldırısının arından attığı tweetle de büyük tepki toplamıştı.

Patlamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atilla Taş, ''Bu filmi daha önce de görmüştük sanki!'' halkı provoke etmeye kalktı.

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Yorumlar

ERMAN

İt ürüyor kervan yürüyor.

Myavuz

Sana mı soracağım Atilla. sana ne? Bu Yüce Millet bu güne kadar bir kaç cami hariç camilerin parasını cebinden ödedi. Sana ne? Devlet 1924 yılında devletlestirdigi camilerin taşınmazların Diyanete devretsin diyanet personelinin maliyetini karşılar.
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