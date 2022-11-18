Şarkıcılıkta bir baltaya sap olamayınca siyasete salça olan CHP'li Atilla Taş'ın 'namaz' ve 'cami' kini!

Milli değerlere ve Türkiye'ye yönelik skandal ifadeleriyle gündeme gelen CHP'li Atilla Taş, camilerden duyduğu rahatsızlığı da gün yüzüne çıkardı.

"Camisi olmayan mahalle kalmamalı"

Ümraniye’de cami açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Camisi olmayan mahalle kalmamalı” dedi. Erbaş, gençlerin de camiye alıştırılması gerektiğini dile getirdi.

Atilla Taş rahatsız oldu

CHP'li Atilla Taş, Başkan Erbaş'ın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı, "Tabi. Sizin sürekli çoğalan kadrolarınıza ve şişen bütçelerinize cami lazım. Okul, hastane, fabrika zaten gereksiz şeyler. Yetmez, her eve bir cami olmalı! Cumadan cumaya da dolmalı" gibi skandal ifadelerin yer aldığı paylaşımla tepki verdi.

İstiklal'deki patlama sonrası da haddini aşmıştı

Geçmişte çok sayıda provokasyona imza atan Atilla Taş, İstiklal'de meydana gelen terör saldırısının arından attığı tweetle de büyük tepki toplamıştı.

Patlamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atilla Taş, ''Bu filmi daha önce de görmüştük sanki!'' halkı provoke etmeye kalktı.