Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü haber! "Kadının beyanı esastır" tezi bir kez daha çöktü

Şarkıcı Sıla'ya ait, olaydan sonraki günlerde çekilen ve soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu, savcılığa gönderildi.

"Morluklar orjinal değil"

Raporda; görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı belirtildi. Soruşturmanın seyrini değiştirebileceği öne sürülen söz konusu görüntüler, uzun süre tartışılmıştı.

Aile Bakanı Selçuk şimdi ne yapacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, olayın ortaya çıkmasından hemen sonra Sıla'yı arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Bakan Selçuk, görüşmede şiddete sessiz kalmadığı için Sıla'ya teşekkür ederek, toplumun her kesiminde şiddetle mücadelede kararlı olunduğunu ve Bakanlık olarak ünlü sanatçının yanında olduklarını ifade etti.

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