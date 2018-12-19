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Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü haber! "Kadının beyanı esastır" tezi bir kez daha çöktü

Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia edip darp raporu sunan Sıla'ya, Adli Tıp'tan kötü haber geldi. Adli Tıp, görüntülerin gerçek olmasına rağmen morlukların orjinal olmadığını belirledi. "Kadının beyanı esastır" ifadesi bir kez daha çökerken istismar edilen 6284 sayılı kanunun ne zaman değişeceği ise merak konusu oldu.

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:23
Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü haber! "Kadının beyanı esastır" tezi bir kez daha çöktü

Şarkıcı Sıla'ya ait, olaydan sonraki günlerde çekilen ve soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu, savcılığa gönderildi.

"Morluklar orjinal değil"

Raporda; görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı belirtildi. Soruşturmanın seyrini değiştirebileceği öne sürülen söz konusu görüntüler, uzun süre tartışılmıştı.

Aile Bakanı Selçuk şimdi ne yapacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, olayın ortaya çıkmasından hemen sonra Sıla'yı arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Bakan Selçuk, görüşmede şiddete sessiz kalmadığı için Sıla'ya teşekkür ederek, toplumun her kesiminde şiddetle mücadelede kararlı olunduğunu ve Bakanlık olarak ünlü sanatçının yanında olduklarını ifade etti.

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Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:23
  1. Sıla'nın Adli Tıp raporu
  2. sıla gençoğlu
  3. ahmet kural
  4. adli tıp
  5. rapor
  6. en son haber

YORUM YAZ

  • Yavuz 1517Yavuz 151730 dk önce
    Pozitif ayrımcılığa derhal son verilmeli. Adaletin, kadını, erkeği olmaz. Kim suçlu ise dibine kadar suçun cezasını çeker. " Kadının beyanı esastır" ne demek! Böyle saçmalık mı olur. Erkeğin nesi eksik. 6284 no'lu yasa erkekleri zıvanadan çıkardı. Kadınlar zaten şımarıklar, iyice şımardılar. KADINLARIN DİL ŞİDDETİ NE OLACAK? Erkekler gururlarına yediremedikleri için karakola veya savcılığa gitmiyor. Ama, kadınların öyle bir dertleri yok. Ortada suç olmasa bile, " kadının beyanı esastır" diyerek rahatlıkla suç duyurusunda bulunabiliyorlar. Erkekler, düz varlıklardır. Kadınlar ise ÇETREFELLİ varlıklardır. Daha fazla azdırmayın bu kadınları. Yoksa, erkeklerin öfkesi daha da artacak. İnsan hayatına son vermek kolay bir iş değildir. Ama, son zamanlarda erkekler bu işleri çok kolay bir şekilde yapıyor. Devlet yetkilileri bu işe ciddi bir lekilde eğilmeli
  • uyan tcuyan tc41 dk önce
    daha bir sürü saçma ve değişmesi gereken kanunlar var fakat akp ne iş yapıyor bilen yok.
  • mevlütmevlüt1 sa önce
    aile bakanlığı hangi masonların emrinde????

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