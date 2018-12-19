Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü haber! "Kadının beyanı esastır" tezi bir kez daha çöktü
Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia edip darp raporu sunan Sıla'ya, Adli Tıp'tan kötü haber geldi. Adli Tıp, görüntülerin gerçek olmasına rağmen morlukların orjinal olmadığını belirledi. "Kadının beyanı esastır" ifadesi bir kez daha çökerken istismar edilen 6284 sayılı kanunun ne zaman değişeceği ise merak konusu oldu.19 Aralık 2018 Çarşamba 19:23
Şarkıcı Sıla'ya ait, olaydan sonraki günlerde çekilen ve soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu, savcılığa gönderildi.
"Morluklar orjinal değil"
Raporda; görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı belirtildi. Soruşturmanın seyrini değiştirebileceği öne sürülen söz konusu görüntüler, uzun süre tartışılmıştı.
Aile Bakanı Selçuk şimdi ne yapacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, olayın ortaya çıkmasından hemen sonra Sıla'yı arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
Bakan Selçuk, görüşmede şiddete sessiz kalmadığı için Sıla'ya teşekkür ederek, toplumun her kesiminde şiddetle mücadelede kararlı olunduğunu ve Bakanlık olarak ünlü sanatçının yanında olduklarını ifade etti.
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