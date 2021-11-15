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Gündem Şarkıcı ismin yeğeni evinde feci şekilde öldürüldü!
Gündem

Şarkıcı ismin yeğeni evinde feci şekilde öldürüldü!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şarkıcı Ferdi Özbeğen'in 52 yaşındaki yeğeni Hakan Özbeğen evinde bıçaklanarak öldürüldü. Özbeğen'in cesedi başında kavga ederken bulundukları öne sürülen oğlu Çağatay Özbeğen ile 42 yaşındaki şahıs ve eşi gözaltına alındı. Şüpheliler, cinayetle ilgili birbirlerini suçlarken, Özbeğen'in gözaltındaki çiftin kızıyla bir süredir ilişkisi olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 23:24:00 -
Şarkıcı ismin yeğeni evinde feci şekilde öldürüldü!

Edremit'in Hamidiye Mahallesi'ndeki sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polis, şarkıcı Ferdi Özbeğen'in tekne imalatı yapan yeğeni Hakan Özbeğen'i kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Oğlunun elinde bıçak bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale ettiği Özbeğen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, evde cesedi başında kavga ettikleri sırada yakaladığı Ferit A. ve eşi Nihan A. ile elinde bıçak bulunan oğlu Çağatay Özbeğen'i gözaltına aldı. Çağatay Özbeğen'in ilk ifadesinde, Ferit A'nın babasını bıçaklamasını engellemek istediğini, polis geldiğinde de bu nedenle elinde bıçakla bulunduğunu ileri sürdü. Ferit A. ve eşi Nihan A. da cinayeti Çağatay Özbeğen'in işlediğini söyledi. Hakan Özbeğen'in bir süredir şüpheli çiftin kızları İ.A. ile gayrimeşru ilişkisi olduğu iddia edildi.

Cenaze morga kaldırıldı

Hakan Özbeğen'in cenazesi, Bursa Adli tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne getirildi. Edremit'te ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Özbeğen'in cenazesi toprağa verildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

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