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Gündem Şarkıcı Halil Sezai'nin dövdüğü adamın oğlundan şoke eden iddia
Gündem

Şarkıcı Halil Sezai'nin dövdüğü adamın oğlundan şoke eden iddia

Şarkıcı Halil Sezai'nin dövdüğü 67 yaşındaki adamın oğlu Mesih Meriç Behkam, Halil Sezai tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 20:04:00 -
Şarkıcı Halil Sezai'nin dövdüğü adamın oğlundan şoke eden iddia

Şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ülkede büyük yankı uyandırdı. Sezai'ye tepkiler çığ gibi büyürken Halil Sezai'nin darp ettiği 67 yaşındaki adamın oğlu Mesih Meriç Behkam konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Babasının durumunun iyiye gittiğini söyleyen Behkam, sakinleşmesini beklediklerini ve babasının burnunda kırık olduğunu söyledi. 

"Beni ölümle tehdit ettiler"

Halil Sezai'nin iddialarına ilişkin de konuşan Behkam, "Bu doğru olabilir mi, sabahın 8 buçuğunda böyle bir adamı gelip darp eder misiniz. Hukuk var, devlet var gidersiniz şikayetçi olursunuz, biz şikayetçi olduk. " dedi. Kendisinin Sezai'den defalarca şikayetçi olduğunu belirten Behkam, Halil Sezai tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

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Yorumlar

Putsavar

tam bir chpli
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