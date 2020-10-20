Şarkıcı Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Hakan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.Taşıyan’ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Taşıyan'ın sağlık durumunun ağır olduğu, organ nakline ihtiyacının bulunduğu bildirildi.

Arkadaşı şarkıcı Taner Solak'ın, Taşıyan'ın bir gün önce ayağının ağırdığını söylediğini belirtti. Solak, Taşıyan'ın bu olaydan önce de yüzünün ve vücudunun şiştiğini ifade etti.

Taşıyan'ın gızlı bir şekilde kilo aldığını söylediğini bildiren arkadaşı, daha sonra Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığını, 'Karaciğer ve böbrek yetmezliği' olduğunun söylendiğini kaydetti.

Taşıyan'ın sağlık sorunlarının duyurulmasını hiç istemediğini ve bu nedenle bu konuda hiç yardım istemediğini ifade eden arakdaşı, acil şekilde organ nakline ihtiyaç duyulduğu için açıklama yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bu tedavinin çok yüksek maliyetlerde ameliyatlar olduğunu öğrendiklerini ifade eden Solak, "Devlet büyüklerimizden ve sevenlerinden destek bekliyoruz" dedi.