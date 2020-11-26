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Aktüel Şarkıcı Davut Güloğlu'nun tazminat davasında karar
Aktüel

Şarkıcı Davut Güloğlu'nun tazminat davasında karar

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:54:15 -
Şarkıcı Davut Güloğlu'nun tazminat davasında karar

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik 2016'da yaptığı açıklama nedeniyle hakkında dava açılan Davut Güloğlu'nun 4 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacı Sıla Gençoğlu ile davalı Davut Güloğlu'nun avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Sıla Gençoğlu’nun avukatı, Güloğlu'nun sözlerinin hakaret niteliğinde olduğunu ve müvekkilinin manevi olarak zarara uğratıldığını ifade ederek, davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

Güloğlu'nun avukatı ise davanın reddini talep etti.

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, davalı Davut Güloğlu'nun Gençoğlu'na 4 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

- Olayın geçmişi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 7 Ağustos 2016'da düzenlenen Yenikapı mitingine katılıp katılmayacağına yönelik bir soruya "Darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" şeklinde verdiği yanıta ilişkin bir televizyon programında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü şarkıcı Davut Güloğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Güloğlu hakkında "basın yayın yoluyla hakaret" suçundan 4 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda, Davut Güloğlu'nun "basın yoluyla alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmiş, bu cezayı, günlüğü 20 liradan olmak üzere toplam 8 bin 400 lira adli para cezasına çevirmişti.

Bu kararın ardından Güloğlu hakkında bu kez 60 bin liralık tazminat davası açan Sıla Gençoğlu, manevi zarara uğratıldığını belirterek, bu tazminatın Güloğlu'ndan 10 Ağustos 2016 tarihinden işleyecek yasal faiziyle tahsil edilmesini istemişti.

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