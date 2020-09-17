Şarkıcı Cemre Kemer, CHP'li İBB'ye ateş püskürdü
Şarkıcı Cemre Kemer, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ateş püskürdü.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’ya tepki geldi.
Şarkıcı Cemre Kemer, sosyal medya hesabından CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni topa tuttu.
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuğa oturdu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösteren şarkıcı Kemer, Twitter hesabından Beyaz Masa’ya yazdı.
‘Yalancı’
Kemer, "Hile hurda çevrilmesine izin veriyorsun. Yalan bir sistem yürütüyorsun’’ diye sitem etti.
İBB yönetiminin hile ve usulsüzlükle iş yaptığını belirten şarkıcı, ‘’Usulsüzlükle iş bitirildiğini görmüş olduk’’ dedi.
Nedeni belli değil
Takipçiler sosyal medyada bu açıklamalara kilitlendi. Şarkıcı Cemre Kemer’in İBB’ye neden tepki gösterdiği merak konusu.