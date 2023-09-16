Şarj kablosundaki bu silindir aslında nedir, ne işe yarıyor?

Bazı şarj kablolarında bulunan silindir nedir ve ne işe yarar? Bu makalede bu sorunun yanıtına bakıyoruz. Hemen söyleyelim bilgisayarlar için şarj cihazları artık çok çeşitli tasarımlarda ve çok çeşitli işlevlerde mevcut. Bazı şarj kablolarında ise parazit bastırma filtresi olarak adlandırılan plastikten yapılmış küçük bir silindir vardır.

Bu filtre, diğer elektronik cihazların işlevselliğinin bozulmamasını sağlamak için tasarlanıyor. Dizüstü bilgisayar gibi cihazlar, devreye alındıklarında elektromanyetik dalgalar üretirler. Bunlar şarj kablosu tarafından çevreye iletilir. Bu, diğer teknik cihazlarda “ceket dalgaları” olarak adlandırılan parazitlere yol açabilir. Diğer şeylerin yanı sıra, WLAN da aynı dalga boyunda veya aynı frekansta iletilirse bozulabilir.

Parazit bastırma filtresi elektromanyetik dalgaları emer

Parazit bastırma filtresi, elektromanyetik dalgaların yayılmasını önleme işlevine sahiptir. Elektromanyetik dalgaların, içine monte edilmiş bir ferrit çekirdeği vasıtasıyla iptal edilmesini sağlar, çünkü ferrit iletken olmayan veya elektriksel olarak iletken olmayan bir malzemedir. Şarj kablosu ferrit çekirdekten geçer, böylece elektromanyetik dalgaları emer ve böylece görevini yerine getirir.