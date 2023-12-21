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Gündem Sarıyer’de feci kaza! 1 ölü 2 yaralı
Gündem

Sarıyer’de feci kaza! 1 ölü 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-12-21 10:40:00 -
Sarıyer’de feci kaza! 1 ölü 2 yaralı

Sarıyer’de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, karşı yönden gelen çöp kamyonuna çarptı. Kazada kamyon şoförü Eyüp Karakum (52) hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kaza, Özdereiçi Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  İbrahim Güzel’in kullandığı boş TIR, karşı yönden gelen çöp kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle çöp kamyonu şarampole yuvarlandı.

Kazada çöp kamyonu şoförü Eyüp Karakum hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Muharrem Avcı ve TIR şoförü İbrahim Güzel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TIR’ın kupa kısmında sıkışan şoför itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çöp kamyonundaki yaralılar da gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çayırbaşı Tünel Bağlantı Yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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