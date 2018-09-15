THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Sarıyer'de 3 buçuk milyonluk lüks araç yolda kaldı!

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon liralık lüks otomobil yolda kaldı. Dünyanın en pahalı otomobilleri arasında bulunan araç için servis çağrıldı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:12
Sarıyer'de 3 buçuk milyonluk lüks araç yolda kaldı!

Sarıyer Büyükdere Caddesi Maslak mevkii Sarıyer istikametinde dün saat 17.00 sıralarında, seyir halindeki lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle durdu. Sürücü, tüm uğraşlarına rağmen, dünyanın en pahalı otomobilleri arasında gösterilen lüks aracı çalıştıramadı.

Bunun üzerine sürücü, servis çağırdı. Servis çalışanı da, akünün bitmiş olabileceği ihtimaliyle takviye yapmasına rağmen aracı çalıştırmayı başaramadı. Piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan lüks otomobil, çekici yardımıyla tamir edilmek üzere servise götürüldü.

İran uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen otomobilin arıza yapması nedeniyle caddenin bir şeridi bir süre trafiğe kapandı ve araç yoğunluğu oluştu. Aracın bulunduğu yerden kaldırılması ardında trafik normale döndü.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 12:12
  1. İstanbul
  2. Sarıyer
  3. Lüks araç
  4. Lüks otomobil yolda kaldı
  5. çekici çağırıldı
  6. piyasa değeri 3 buçuk milyon lira

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'deki Müslümanlardan Erdoğan'ın çağrısına destek
    1. ABD'deki Müslümanlardan Erdoğan'ın..
    2. İBB'den toplu ulaşım kararı!
    3. Kılıçdaroğlu'nun korumaları kaza geçirdi
    4. Jandarma ekipleri 27 düzensiz göçmeni..
    5. Rakamlar açıklandı, otomotiv üretimi..
    6. Beşiktaş'ta kritik kongre sona erdi
    7. İBB'den toplu ulaşımda zam kararı!
    8. İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu!
    9. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı..
    10. Erdoğan’dan kur oyununa ve..
    11. Subay astsubay uzman erbaş ve polis..
    12. EPDK’dan sanayiciye önemli destek!
    13. Fener Rum Patrikhanesi artık..
    14. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır..
    15. Fenerbahçe mi Konyaspor mu?
    16. Antalya'ya havadan 10 milyon turist..
    17. Sancaktepe’da başarı gelenek haline..
    18. Avrupa'da İran Büyükelçiliğine saldırı
    19. Uzman Erbaş olmak için gittiği..
    20. İtalya'da YPG/PKK'ya operasyon!
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’