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Aktüel

"Sarısuvat Kanyonu"nun tanıtımı için doğa yürüyüşü düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-07-18 16:08:04 -
"Sarısuvat Kanyonu"nun tanıtımı için doğa yürüyüşü düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki, Sarısuvat Kanyonu'nun tanıtımı amacıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Doğanşar Kaymakamlığınca gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam Onur Aykaç ve Sivas Doğa Spor Kulübü üyeleri görsel güzelliği ile ilgi çeken vadide yürüdü.

Yaklaşık 8 kilometrelik yürüyüşün ardından kanyonun zirvesine çıkan grup Türk bayrağı açtı.

Kaymakam Aykaç, gazetecilere, alanla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aykaç, "Doğanşar, doğa sporları açısından tabiatıyla eşsiz bir güzelliğe sahip bir ilçemiz. İlçede doğa sporlarını öne çıkarmak için her hafta farklı bir doğa sporu yapıyoruz. Bu etkinliğimizde de Sarısuvat Kanyonu'nun derinliklerinde keşfedilmemiş yerleri görme imkanı bulduk." dedi.

Doğa Spor Kulübü üyesi Zeki Söylemez de kanyonun doğa sporları açısından elverişli bir yer olduğunu belirterek, "Yaklaşık 20 yıldır dağcılık, doğa sporları ve kampçılık faaliyeti yapıyoruz. Türkiye'nin bir çok dağına tırmandık, doğa yürüyüşleri ve kamp yaptık. Gerçekten çok güzel ve bakir bir yer. 2 yıl önce buranın keşfini yapmıştık. Tüm doğa severleri buraya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe katılan Barış Çirci de etkinlikte, kanyonun yürüyüş rotalarını belirlediklerini, sarp kayalıkların zirvesine çıkıp bölgenin manzarasını izleme imkanı bulduklarını aktardı.

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