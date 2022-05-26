Sarımsaklı yağ tarifi: Ateşe, öksürüğe iyi gelen doğal çözüm! Öksürük için sarımsak zeytinyağı

Genellikle kuru öksürük, hapşırma ve burun akıntısı ile ilişkilidir. Genellikle çevrede bulunan bir alerji tetikleyicisi sorunun kaynağıdır. Tahriş edici maddelerin solunması, bazı buhar, duman ve gazlara maruz kalınması boğazda, hava yollarında ve nefes yollarında iltihaplanmaya ve akut öksürüğe neden olabilir.

Çocuklarda kuru öksürük, gece öksürük sebepleri

Sıklıkla soğuk algınlığı nedeniyle görülür. Boğazdaki enfeksiyon nedeni ile irritasyona bağlı öksürük görülür. Bademcik iltihabı, laranjit, sinüzit gibi üst solunum yollarında enfeksiyon kuru öksürüğe neden olabilir. Alerji nedeniyle olan öksürükler genelde kuru öksürük şeklindedir

Çocuklarda kuru öksürük ne iyi gelir? Çocuklarda öksürüğü hemen ne keser?

Özellikle ılık yiyecekler tercih ederek boğazdaki yumuşamayı sağlayarak öksürüğün oluşumunu engelleyebilmeniz mümkün.

Tavuk suyu çorbası

Bal limon karışımı

Kuşburnu.

Ceviz ve badem.

Arı sütü bal polen karışımı: Astım ve bronşit hastalığının etkisini hafifletir. Kuru öksürükleri giderir.

Sarımsak, antibiyotik özelliğiyle bilinen şifa deposu bir besin çeşididir. Zeytinyağının faydaları ise, yediden yetmişe herkes tarafından bilinir. Ateşlenen, öksüren çocuk bebek için, anne babalar ilk olarak mutfağa koşarlar.

SARIMSAKLI YAĞ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

* 6 diş sarımsak

* Zeytinyağı

Yapılışı:

* Sarımsakların kabuklarını soyun. İyice, macun kıvamına gelinceye kadar ezin. Bir cam kavanozun içerisine yerleştirin. Sarımsakların üzerini geçecek kadar zeytinyağı ekleyin. Kavanozun kapağını hava almayacak biçimde sıkıca kapatın. Buzdolabında muhafaza edin.

SARIMSAKLI YAĞ NASIL KULLANILIR?

Cam kavanoz içerisinde barındırdığınız sarımsaklı yağı, gündüzden hazırlayıp gece kullanabilirsiniz. Daha acil durumlarda hazırladıktan 10 dakika sonra uygulayabilirsiniz.