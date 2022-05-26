Sarımsaklı yağ tarifi: Ateşe, öksürüğe iyi gelen doğal çözüm! Öksürük için sarımsak zeytinyağı
Ateş nasıl düşürülür, öksürük nasıl geçer, boğaz ağrısına ne iyi gelir? Bu soruların yanıtları hemen hemen herkes tarafından merak edilir. Sarımsaklı yağ kürü, öksürük ve ateş sorunu için deneyenlerce olumlu yorumlanmış doğal bir çözüm yoludur. İşte, öksürük kesici kür...
Genellikle kuru öksürük, hapşırma ve burun akıntısı ile ilişkilidir. Genellikle çevrede bulunan bir alerji tetikleyicisi sorunun kaynağıdır. Tahriş edici maddelerin solunması, bazı buhar, duman ve gazlara maruz kalınması boğazda, hava yollarında ve nefes yollarında iltihaplanmaya ve akut öksürüğe neden olabilir.
Çocuklarda kuru öksürük, gece öksürük sebepleri
Sıklıkla soğuk algınlığı nedeniyle görülür. Boğazdaki enfeksiyon nedeni ile irritasyona bağlı öksürük görülür. Bademcik iltihabı, laranjit, sinüzit gibi üst solunum yollarında enfeksiyon kuru öksürüğe neden olabilir. Alerji nedeniyle olan öksürükler genelde kuru öksürük şeklindedir
Çocuklarda kuru öksürük ne iyi gelir? Çocuklarda öksürüğü hemen ne keser?
Özellikle ılık yiyecekler tercih ederek boğazdaki yumuşamayı sağlayarak öksürüğün oluşumunu engelleyebilmeniz mümkün.
- Tavuk suyu çorbası
- Bal limon karışımı
- Kuşburnu.
- Ceviz ve badem.
- Arı sütü bal polen karışımı: Astım ve bronşit hastalığının etkisini hafifletir. Kuru öksürükleri giderir.
Sarımsak, antibiyotik özelliğiyle bilinen şifa deposu bir besin çeşididir. Zeytinyağının faydaları ise, yediden yetmişe herkes tarafından bilinir. Ateşlenen, öksüren çocuk bebek için, anne babalar ilk olarak mutfağa koşarlar.
SARIMSAKLI YAĞ NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
* 6 diş sarımsak
* Zeytinyağı
Yapılışı:
* Sarımsakların kabuklarını soyun. İyice, macun kıvamına gelinceye kadar ezin. Bir cam kavanozun içerisine yerleştirin. Sarımsakların üzerini geçecek kadar zeytinyağı ekleyin. Kavanozun kapağını hava almayacak biçimde sıkıca kapatın. Buzdolabında muhafaza edin.
SARIMSAKLI YAĞ NASIL KULLANILIR?
Cam kavanoz içerisinde barındırdığınız sarımsaklı yağı, gündüzden hazırlayıp gece kullanabilirsiniz. Daha acil durumlarda hazırladıktan 10 dakika sonra uygulayabilirsiniz.