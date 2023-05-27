Sarımsaklı sütün faydaları! Sarımsaklı sütün tarifi: Faydasını duyanın nutku tutulacak, hemen yapacak

Koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken, vatandaşlar da doğal yöntemlerle virüse karşı mücadele etmenin yollarını aramakta. Koronavirüs insana bulaştığında bu mikrobun ilk hedefi ciğerleri inmektir. Ciğerlere inen virüsle birlikte nefes almakta zorluk çekilmesinin yanında çok kuvvetli bir öksürük de söz konusudur. Sarımsaklı süt başta öksürük olmak üzere astım, verem, zatürre, uykusuzluk, kalp sorunları, iltihaplı eklem ağrısı ve daha fazlası için muhteşem bir tedavi yöntemidir. Sarımsak sütü sindirimi rahatlatmak için ve kabızlık problemlerinde oldukça güçlü bir tedavidir.

Sarımsaklı süt malzemeleri

500 ml yarım yağlı süt, 2 çorba kaşığı esmer şeker, 10 diş sarımsak.

Sarımsaklı süt nasıl yapılır?

İlk önce sarımsakları soyun ve doğrayın. Diğer yandan bir tencereye sütü, suyu ve sarımsakları koyun. Kaynamaya başladığında süt yarıya ininceye kadar kaynatın. Sonra ateş üzerinden indirin ve süzgeçten güzel bir şekilde geçirin daha sonra esmer şekeri üzerine serpiştirin. Sarımsaklı süt hazırlanışı tamamlandı.

Sarımsaklı süt nasıl içilir?

Sarımsaklı süt kullanışı ise günde bir bardak sarımsaklı sütten içmeye devam edin.

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