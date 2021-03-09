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Kadın - Aile Sarımsaklı karnabahar çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Sarımsaklı karnabahar çorbası nasıl yapılır?

Karnabahar çorbası tarifi | Karnabahar sağlık açısından son derece faydalıdır. Bu leziz sebzeyi çocuklarınızın sevmesini istiyorsanız; mutlaka bu çorbadan hazırlamalısınız. Peki, karnabahar çorbası nasıl yapılır? Karnabahar çorbası tarifi | Tam ölçülü kremasız karnabahar çorbası

Yeniakit Publisher
2021-03-09 17:30:00 -
Sarımsaklı karnabahar çorbası nasıl yapılır?

Karnabahar çorbası yapılışı | Kokusu sebebiyle seveni az olan karnabaharı tüm ailenize sevdirmenin formülü bu tarifte gizli.

Karnabahar çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 300-400 gram karnabahar
  • 1 adet soğan
  • 1 adet patates
  • 2-3 diş sarımsak
  • 6 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Sıvı yağ

Sarımsaklı karnabahar çorbası nasıl yapılır?

Hem kolay hem de leziz bir tarif arıyorsanız bu tarif fazlasıyla işinize yarayacak.

Bir tencerenin içerisine tüm malzemeyi alın ve iyice kaynatın.

Sebzeler yumuşayınca çorbayı blendardan geçirin.

Çorbayı kıtır ekmek dilimleriyle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

Karnabahar graten nasıl yapılır? Karnabahar tarifi

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