Karnabahar çorbası yapılışı | Kokusu sebebiyle seveni az olan karnabaharı tüm ailenize sevdirmenin formülü bu tarifte gizli.

Karnabahar çorbası tarifi

Malzemeler:

300-400 gram karnabahar

1 adet soğan

1 adet patates

2-3 diş sarımsak

6 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Kimyon

Sıvı yağ

Sarımsaklı karnabahar çorbası nasıl yapılır?

Hem kolay hem de leziz bir tarif arıyorsanız bu tarif fazlasıyla işinize yarayacak.

Bir tencerenin içerisine tüm malzemeyi alın ve iyice kaynatın.

Sebzeler yumuşayınca çorbayı blendardan geçirin.

Çorbayı kıtır ekmek dilimleriyle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.