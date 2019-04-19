Sarımsak yağı nasıl yapılır, sarımsak yağı nasıl hazırlanır

Sarımsak yağını iyi bir cilt bakımı için kullanabilirsiniz. Bu içerik herhangi bir yan etkisi olmadan cilt sağlığının sağlanmasına imkan verir. Sarımsak yağı deri enfeksiyonlarına karşı birebir kullanılır. Sarımsak mantar önleyici ve iltihap önleyici olarak bilinen içeriğiyle bir çok cilt durumuyla mücadele eder. Bu cilt durumlarına sedef, saç kıran, nasır ve ayak mantarı sorunlarda sarımsak yağına başvurulur. Peki sarımsak yağının faydalarının bir kısmını saydık peki sarımsak yağı nasıl hazırlanır?

Sarımsak yağı nasıl kullanılır?

- Sarımsak yağını saç diplerinize birkaç damla damlatınız.

- Birkaç dakika saç diplerinize masaj yaparak uygulayınız

- 30 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayınız.

- Etkili bir sonuç için 2 günde bir tekrarlanmalıdır.

- Saç bakımına özen gösteren kişilere önerilir. Düzenli olarak kullanılması önemlidir.

Sarımsak yağı nasıl hazırlanır?

Sarımsak yağı hazırlamak için gerekli malzemeler:

25 diş iri büyüklükte ve Anadolu da yetişmiş sarımsak

4 çay bardağı iyisinden saf sızma zeytin yağı

Kavanoz

Sarımsak yağı hazırlanışı:

Öncelikle sarımsakların kabuklarını soyarak, bıçağın yan tarafı ile bastırarak eziyoruz. Daha sonra ezdiğimiz sarımsakları kavanoza dolduruyoruz. Ardından üzerine sızma zeytin yağını ekleyip, güneş gören bir camın önüne koyuyoruz. Arada bir kavanozu açıp tahta kaşık ile karıştırıyoruz. 15. 20 gün bekledikten sonra, sarımsak yağı hazır hale gelecektir.

Sarımsak yağı saçta nasıl kullanılır?

"Saç dökülmesi sorununu hemen hemen herkes yaşamıştır. Bu sorun bazen genlerden kaynaklı doğuştan gelmekte bazen de çevresel faktörler sebep olmaktadır. Çevresel faktörler çoğunlukla hava, su, yediğimiz besinler, bayanların kullandığı saç boyaları gibi uzayıp giden bir listedir. Bu durumda doğal bakım kürleri ve maskeleri en iyi ve hesaplı çözüm olabilir. Bu doğal ürünlerden biri olan sarımsak yağının saça faydaları arasında zayıflayan saçları güçlendirmesine, saçlarda ki kırıkları azaltmasına, saç dökülmesine ve dökülen saçların tekrar çıkmasına yardımcı olmasını sayabiliriz. Sarımsak yağının saça faydaları kötü beslenme nedeniyle sağlıklı saçlar için gerekli olan vitamin ve minerallerin alınamadığı, saç derisinde ve saç köklerinde sorunların görüldüğü, saç derisinde oluşabilecek ve saçların dökülmesine neden olabilecek mantar enfeksiyonu gibi cilt hastalıklarının görüldüğü durumlarda ortaya çıkıyor.

Sarımsak yağı neye iyi gelir?

Sarımsak içeriğinde ki antimikrobiyal bileşenler, kalsiyum ve vitaminlerle bu tip nedenlerle oluşan saç dökülmesini engellemek için kullanılabilir. Ayrıca sarımsağın kan dolaşımınıda artırdığı bilinmektedir. Bu özeliği ile saç derinize olan kan akışını artırarak saç köklerinin daha fazla oksijene kavuşmasına dolayısıyla güçlenmesine katkıda bulunabilir

Sarımsak yağı, saç köklerini beslemeye yardımcı bir bakım yağı çeşididir.

- Sarımsak yağı; sarımsağın belirli ısıda ve nemli bir ortamda 1 ay boyunca fermente edilmesiyle oluşur.

- Geçmiş dönemlerde sıkça kullanılan ve pek çok farklı konuda fayda sağlayan Kara Sarımsak, saçlar için de oldukça etkili bir bileşendir.