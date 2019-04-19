0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Sarımsak yağı nasıl yapılır, sarımsak yağı nasıl hazırlanır

Evde sarımsak yağı nasıl yapılır? Sarımsak yağını iyi bir cilt bakımı için kullanabilirsiniz. Bu içerik herhangi bir yan etkisi olmadan cilt sağlığının sağlanmasına imkan verir. Sarımsak yağı deri enfeksiyonlarına karşı birebir kullanılır. Sarımsak mantar önleyici ve iltihap önleyici olarak bilinen içeriğiyle bir çok cilt durumuyla mücadele eder. Bu cilt durumlarına sedef, saç kıran, nasır ve ayak mantarı sorunlarda sarımsak yağına başvurulur. Peki sarımsak yağının faydalarının bir kısmını saydık peki sarımsak yağı nasıl hazırlanır?

19 Nisan 2019 Cuma 19:29
Sarımsak yağı nasıl yapılır, sarımsak yağı nasıl hazırlanır

Sarımsak yağını iyi bir cilt bakımı için kullanabilirsiniz. Bu içerik herhangi bir yan etkisi olmadan cilt sağlığının sağlanmasına imkan verir. Sarımsak yağı deri enfeksiyonlarına karşı birebir kullanılır. Sarımsak mantar önleyici ve iltihap önleyici olarak bilinen içeriğiyle bir çok cilt durumuyla mücadele eder. Bu cilt durumlarına sedef, saç kıran, nasır ve ayak mantarı sorunlarda sarımsak yağına başvurulur. Peki sarımsak yağının faydalarının bir kısmını saydık peki sarımsak yağı nasıl hazırlanır?

Sarımsak yağı nasıl kullanılır?

- Sarımsak yağını saç diplerinize birkaç damla damlatınız.

- Birkaç dakika saç diplerinize masaj yaparak uygulayınız

- 30 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayınız.

- Etkili bir sonuç için 2 günde bir tekrarlanmalıdır.

- Saç bakımına özen gösteren kişilere önerilir. Düzenli olarak kullanılması önemlidir.

Sarımsak yağı nasıl hazırlanır?

Sarımsak yağı hazırlamak için gerekli malzemeler:

25 diş iri büyüklükte ve Anadolu da yetişmiş sarımsak

4 çay bardağı iyisinden saf sızma zeytin yağı

Kavanoz

Sarımsak yağı hazırlanışı:

Öncelikle sarımsakların kabuklarını soyarak, bıçağın yan tarafı ile bastırarak eziyoruz. Daha sonra ezdiğimiz sarımsakları kavanoza dolduruyoruz. Ardından üzerine sızma zeytin yağını ekleyip, güneş gören bir camın önüne koyuyoruz. Arada bir kavanozu açıp tahta kaşık ile karıştırıyoruz. 15. 20 gün bekledikten sonra, sarımsak yağı hazır hale gelecektir.

Sarımsak yağı saçta nasıl kullanılır? 

"Saç dökülmesi sorununu hemen hemen herkes yaşamıştır. Bu sorun bazen genlerden kaynaklı doğuştan gelmekte bazen de çevresel faktörler sebep olmaktadır. Çevresel faktörler çoğunlukla hava, su, yediğimiz besinler, bayanların kullandığı saç boyaları gibi uzayıp giden bir listedir. Bu durumda doğal bakım kürleri ve maskeleri en iyi ve hesaplı çözüm olabilir. Bu doğal ürünlerden biri olan sarımsak yağının saça faydaları arasında zayıflayan saçları güçlendirmesine, saçlarda ki kırıkları azaltmasına, saç dökülmesine ve dökülen saçların tekrar çıkmasına yardımcı olmasını sayabiliriz. Sarımsak yağının saça faydaları kötü beslenme nedeniyle sağlıklı saçlar için gerekli olan vitamin ve minerallerin alınamadığı, saç derisinde ve saç köklerinde sorunların görüldüğü, saç derisinde oluşabilecek ve saçların dökülmesine neden olabilecek mantar enfeksiyonu gibi cilt hastalıklarının görüldüğü durumlarda ortaya çıkıyor.

Sarımsak yağı neye iyi gelir?

Sarımsak içeriğinde ki antimikrobiyal bileşenler, kalsiyum ve vitaminlerle bu tip nedenlerle oluşan saç dökülmesini engellemek için kullanılabilir. Ayrıca sarımsağın kan dolaşımınıda artırdığı bilinmektedir. Bu özeliği ile saç derinize olan kan akışını artırarak saç köklerinin daha fazla oksijene kavuşmasına dolayısıyla güçlenmesine katkıda bulunabilir

Sarımsak yağı, saç köklerini beslemeye yardımcı bir bakım yağı çeşididir.

- Sarımsak yağı; sarımsağın belirli ısıda ve nemli bir ortamda 1 ay boyunca fermente edilmesiyle oluşur.

- Geçmiş dönemlerde sıkça kullanılan ve pek çok farklı konuda fayda sağlayan Kara Sarımsak, saçlar için de oldukça etkili bir bileşendir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 19:29
  1. Sarımsak yağı nasıl yapılır
  2. sarımsak yağı nasıl hazırlanır
  3. sarımsak yağının faydaları
  4. Sarımsak yağı nasıl kullanılır?
  5. Evde sarımsak yağı nasıl yapılır?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Efeler Ligi play-off
    1. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    2. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    3. Şuhut’ta yıllardır devam eden gelenek
    4. Poroşenko ve Zelensky stada çıktı
    5. BAE için çalıştığı iddia edilen iki..
    6. Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu..
    7. Giresunspor'da Dauda kadro dışı..
    8. Türkiye'nin yakaladığı BAE'li casuslar..
    9. Ticaret Bakanı Pekcan: "Romanya bizim..
    10. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve..
    11. ‘Genç Girişimcilik Zirvesi’ Ordu’da..
    12. İsrail'in kısıtlamaları altında..
    13. Otomobil takla attı: 1 yaralı
    14. Türkiye-Romanya JETCO İmza Töreni
    15. Birleşik Arap Emirlikleri için..
    16. Ressam Akın Ekinci'nin "REM'den Gelen"..
    17. Ünye ORMEK’ten yıl sonu etkinlikleri
    18. Savunma Sanayii Ödül Töreni
    19. Genelkurmay çatı davası
    20. Inter, Eljif Elmas için kesenin ağzını..
    21. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    22. MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya’da
    23. Fenerbahçe'de yaprak dökümü! İşte..
    24. Libya'daki çatışmaların durması için..
    25. Başkan Erdoğan'dan Beraat Kandili..
    26. UNESCO, Notre Dame Katedrali'nin..
    27. 2019 Yamaç Paraşütü Dünya Hedef..
    28. Türkiye-Romanya JETCO İmza Töreni
    29. Oy hırsızlığı CHP’nin geleneğinde var!..
    30. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde..
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi