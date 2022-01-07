Sarımsak ve süt karışımının faydaları neler?

Halk arasında sarımsaklı süt doğal bir ilaç olarak bilinir. Yapımı son derece basit olan bu karışımı siz de evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Sarımsak soğangillerden bir bitki çeşididir.

Sarımsak ve süt karışımının faydaları

-Soğuk algınlığına iyi gelir.

-Boğaz ağrısına iyi geldiği söylenir.

-Akneleri tedavi edicidir.

-Zatürreye karşı koruyucudur.

-Anne sütünü artırıcı faydası vardır.

-Astım, öksürük ve kalp hastalıklarına iyi gelir.

-Sivilce ve ciltteki lekeleri geçirir, cildi güzelleştirir.

-Düzenli tüketildiğinde kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.

-Bacak, kalça ve diğer eklem yerlerinde oluşan ağrılar için oldukça yararlıdır.

Sarımsak süt karışımı için malzemeler

-2 su bardağı süt

-10 diş sarımsak

-1 su bardağı su

-Bal (1 su bardağına 1 yemek kaşığı kadar)

Sarımsak süt nasıl yapılır?

Sarımsakların kabuklarını soyup yıkayın ve iri iri doğrayın. Aroması daha az olsun isterseniz her bir dişin üzerine bıçakla hafifçe vurup çatlamasını sağlayın ve dişleri bu şekilde bütün halde kullanın. Bir tencerenin içine sütü, suyu ve sarımsakları aktarın ve tencereyi ocağa alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak karışımı kaynatmaya başlayın. Kaynadıktan sonra karışımı ocaktan alın ve bir süzgeçten geçirerek içindeki sarımsakları ayırın. Sütlü karışımı ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra su bardaklarına aktarın. İçine bal ilave edip karıştırın.